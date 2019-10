Matovič reaguje na odídencov zo SaS: Prehovoril o tom, či im ponúkne miesto na svojej kandidátke

BRATISLAVA - Predseda opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič si nechce rozhnevať SaS ponukami odídencom zo strany. Pri niektorých si však myslí, že by bola škoda, keby z politiky odišli. SaS považuje naďalej za najbližšieho partnera v opozícii.

„Čokoľvek, čo budeme robiť, budeme robiť tak, aby to nenarušilo naše vzťahy,“ povedal Matovič v reakciu na otázku, či bude dávať ponuky na miesta na kandidátke OĽaNO skupine tzv. Demokratického jadra SaS. Zároveň Matovič pripúšťa, že sú medzi nimi ľudia, ktorí by nemali odísť z politiky. „Určite nebudeme robiť niečo, s čím by zásadne nesúhlasila SaS,“ doplnil líder OĽaNO.

Potenciálnu dohodu medzi ním a predsedom SaS Richardom Sulíkom o tom, že odídencov nezoberie na kandidátku, poprel. V posledných dňoch odišlo zo strany SaS viac ako dvadsať členov, medzi nimi poslanci parlamentu Ľubomír Galko, Jozef Rajtár alebo Jana Kiššová. Poslankyňa a teraz už bývalá šéfka poslaneckého klubu Natália Blahová bola zo strany vylúčená na nominačnom kongrese strany. K svojej politickej budúcnosti sa zatiaľ nevyjadrovali.