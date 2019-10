Kočnerova THREEMA: Pellegrini apeluje na očistenie súdnictva, mnohí by mali prísť o talár

BRATISLAVA - Sudcovia by mali byť podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) schopní "vypudiť" zo svojich radov "čierne ovce" a netolerovať ich. Vyhlásil to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Premiér tiež apeluje na sudcov, aby sa v prípade podozrení na čas vzdali výkonu ich funkcie, kým sa neočistí ich meno. Doplnil, že samoregulačné mechanizmy v sudcovskom stave zlyhávajú. "V prípade takýchto podozrení by možno bolo na mieste, aby sudcovia, ktorých sa takéto veci týkajú, pokiaľ sa neočistí ich meno, sa dobrovoľne na čas vzdali výkonu mandátu sudcu, respektíve si pozastavili činnosť bez toho, aby čakali, kým to urobí nejaké disciplinárne konanie," povedal premiér v súvislosti s podozreniami týkajúcimi sa bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti a sudkyne Moniky Jankovskej.

Pellegrini pripomenul, že v slovenskej justícii je väčšina pracovitých, spravodlivých a morálne bezúhonných sudcov. "Ale vyskytujú sa aj takéto čierne ovce. Súdna moc a sami sudcovia by mali byť schopní vypudiť zo svojich radov čierne ovce a netolerovať ich," skonštatoval.

Za 26 rokov existencie samostatnej republiky bolo podľa premiéra zbavených funkcie len málo sudcov, preto sa takmer nikto z nich nebojí, že by mohol prísť o svoje istoty. "Cesta je, aby mnohí z nich prišli o svoj talár a boli tak výstrahou pre ostatných, aby si každý robil svoju robotu poriadne, za čo je platený," doplnil.

Prezidentka Zuzana Čaputová nie je podľa Pellegriniho ničím viazaná pri vymenovaní nových ústavných sudcov. Pri vymenovaní do akejkoľvek funkcie sa však podľa premiéra môžu brať do úvahy rôzne aspekty, napríklad aj počet získaných hlasov v parlamente. Reagoval tak na slová jeho straníckeho kolegu Juraja Blanára, ktorý nedávno takýto postup spomínal.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zdravie občanov nemôže poznať voľby

Zdravie občanov nemôže poznať voľby, uviedol Pellegrini s tým, že každý mesiac, o ktorý odložíme reformu zdravotníctva, znanemá, že zlepšenie zdravotníctva príde neskôr. "Do posledného momentu budem veriť, dúfať a presviedčať poslancov národnej rady, aby sme stratifikáciu pustili a uviedli do života. Čím neskôr ju spustíme, tým neskôr budeme môcť občanom Slovenska povedať, že majú ešte lepšiu zdravotnú starostlivosť, ako ju majú dnes," konštatoval Pellegrini.

Ako uviedol predseda vlády, v prvom čítaní návrhu zákona v parlamente by sa mohli poslanci pozrieť na to, či zákon dostane širokú podporu v parlamente, čo bol by dobrý signál. "Budem robiť všetko pre to, aby sme spolu s kolegami aj pánom predsedom našej strany podporu pre túto reformu našli," konštatoval Pellegrini. V zdravotníctve sa podľa neho za posledné tri roky investuje najviac peňazí v histórii našej krajiny. Nemocníc je toľko, koľko treba, treba ich len opraviť a rekonštruovať. Ako uviedol predseda vlády, treba presvedčiť koaličných partnerov o tom, že stratifikácia má zlepšiť dostupnú zdravotnú starostlivosť a znížiť počet ľudí, ktorí umrú kvôli tomu, že im nebola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť.

"Môžem uistiť všetkých pacientov, že o dofinancovaní zdravotníctva prebiehajú konštruktívne rokovania. Môžem garantovať, že ako sme už raz dofinancovali zdravotníctvo v tomto roku, aj teraz bude dofinancovaná taká suma, ktorá bude garantovať bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti," povedal Peter Pellegrini. Rokovania podľa neho vedú k sume, s ktorou budú spokojní všetci. "Nikdy nedovolím, aby pacient nedostal informáciu alebo mu bola odmietnutá zdravotná starostlivosť kvôli tomu, že v decembri chýba niekoľko miliónov eur," dodal predseda vlády Ako uviedol, financie sa dajú ušetriť aj vo vnútri, rezervy podľa neho sú. "Analytická jednotka úradu vlády identifikovala niektoré spôsoby šetrenia, ministerka zdravotníctva o tom vie a prijíma opatrenia," poznamenal Pellegrini.