Za zdravotnú starostlivosť si podľa Krajčího priplácame na Slovensku viac, ako je priemer EÚ

BRATISLAVA – Pokus ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) usporiť peniaze v zdravotníctve považuje člen výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) za legitímny, no za žiadnych okolností by sa nemal realizovať spôsobom, aký nastal pri revízii úhrad liekov. Povedal to na tlačovom brífingu v utorok.

"Takéto revízie sa nemôžu robiť systémom excelovských tabuliek," komentoval opozičný poslanec. Podľa jeho slov je pri riešení revízií potrebné spolupracovať s odborníkom na danú oblasť, ktorý reálne poukáže na výšku doplatkov pri konkrétnych liekoch.

Poslanec poukázal aj na to, že slovenskí pacienti si platia "z vlastného vrecka" za zdravotnú starostlivosť takmer každé piate euro. Podotkol, že väčšinou ide o doplatky za lieky. "Keď sa porovnávame s priemerom Európskej únie (EÚ), teda so všetkými vyspelými európskymi krajinami, aj na západ od nás, priemer je 15 percent. To znamená, že v krajinách EÚ si pacient pripláca len 15 percent z ceny účtu za zdravotnú starostlivosť," tvrdí. Na Slovensku je to 18 percent. Krajčí zdôrazňuje, že po poslednej revízii toto číslo ešte stúpne.

"Pani ministerka niečo iné tvrdí a niečo iné sa deje. Či sa to deje poza jej chrbát, to neviem. Každopádne, ona tie vyhlášky podpisuje," komentoval Krajčí tvrdenia ministerstva, že Kalavská koná "vždy s ohľadom na pacienta". Pýta sa, prečo si ministerstvo berie pacientov za rukojemníkov pri tých revíziách, ktoré teraz robí.

Zdroj: Getty Images

"Došlo k takej revízii, že jeden miligram účinnej látky má stáť vo všetkých baleniach rovnako. Je to logické, zobralo sa to najlacnejšie," vysvetlil. Farmafirmy však podľa jeho názoru neskompenzovali cenu na úroveň s ohľadom na pacienta. Cena liekov má stúpnuť u 903 liekov. Podľa Krajčího teraz veľmi záleží na tom, ako sa k možným doplatkom postavia práve farmafirmy. Problém vidí aj v tom, že niektoré veľkosti balení zameniteľné nie sú.

Na rovnaký problém v utorok poukázala aj Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP). Nová revízia úhrad liekov podľa ich názoru zhorší ich dostupnosť. Dotknúť by sa mala najmä onkologických, neurologických, psychiatrických či diabetických pacientov. Prvé zmeny by mali byť citeľné už v októbri. Situácia by sa navyše mala zhoršiť od januára budúceho roka.

Podľa Cigánikovej tu zarábajú viac farmafirmy ako zdravotné poisťovne

Členka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS) tvrdí, že je zástankyňou "čo najprísnejšej revízie úhrad liekov so zachovaním lieku pre každú diagnózu bez poplatku". "Pre pacienta to znamená, že má liek, ktorý si môže dovoliť. Ak chce iný liek, buď zdôvodní jeho lekár medicínsky, z akého dôvodu nemôže brať ten liek, ktorý je hradený z verejného zdravotného poistenia v najnižšej sume, teda bez poplatku, alebo si ho doplatí v hotovosti," reagovala.

Podľa Cigánikovej v súčasnosti zarábajú farmafirmy na slovenskom pacientovi oveľa viac ako zdravotné poisťovne. "Žiadna krajina na svete nemá dostatok zdrojov, aby zaplatila všetkým všetko. Vždy tu bude pacient, ktorý bude chcieť a potrebovať viac. Musíme sa na to pozerať veľmi rozumne, a to revízia úhrad robí," skonštatovala.

Jana Cigániková Zdroj: Topky/Maarty

Cigániková vysvetlila, že doplatok za liek znamená to, že iný výrobca ponúkol iný liek s rovnakým účinkom za menšiu sumu. Zdôraznila, že zdravotné poisťovne majú povinnosť uhrádzať len najlacnejší liek, bez ohľadu na to, v akej je to forme či balení. "Sú skupiny odborníkov, ktoré dbajú na to, aby na každú diagnózu bol liek, ktorý je za minimálny doplatok alebo bez doplatku," uzavrela.