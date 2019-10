Voľby sa blížia, napätie v koalícii rastie: Danko je z Pellegriniho pohoršený, bolo to divadlo

Andreja Danka dnes pohoršilo, že Pellegrini nakoniec na vláde predložil návrh na schválenie minimálnej mzdy. Podľa jeho slov ho pred rokovaním žiadal, aby to nepredkladal na vládu. Pellegrini údajne nevedel, že SNS nesúhlasí. Danko to považuje za divadlo a pripravené PR. Podľa jeho slov ministri národniarov nevedeli o tom, že bude takýto návrh predložený. "Neplatí už to, čo kedysi platilo u Roberta Fica. Ak boli opatrenia, vždy sme materiály dostávali pred rokovaním vlády," argumentoval Danko na tlačovej konferencii.

Prekvapenie a sklamanie po vyhlásení premiéra

Slovenská národná strana sa snaží viesť politiku zodpovedne voči občanom i voči zamestnancom štátu. „Po vyhlásení predsedu vlády som ostal prekvapený a sklamaný, že Peter Pellegrini dal hlasovať na zasadnutí vlády o minimálnej mzde. Na vláde platí vždy konsenzus, naši predstavitelia sa tentokrát zdržali. Ak má koaličná strana pred rokovaním vlády o danom zákone výhradu, tak sa téma nesilí a ďalej sa o nej rokuje, aby sa každý cítil komfortne,“ vyhlásil predseda parlamentu a SNS Andrej Danko s tým, že reakcia premiéra bola len divadlom a pripraveným PR. "Z rannej komunikácie s predsedom Pellegrinim, kedy som ho žiadal, aby to nezaradil ako bod rokovania, som bol v šoku, keď mi oznámil, že sa to nedotýka štátneho rozpočtu," prehlásil na tlačovke predseda SNS.

„Po dnešnom rokovaní vlády sa ospravedlňujeme podnikateľom za to, ako sa dnes zneužila propaganda na zvýšenie minimálnej mzdy. SNS je pripravená rokovať o nastavení automatu na minimálnu mzdu, súčasne ale i pre dôchodky. Nie je možné, aby naši starí rodičia žili z 270 eur,“ dodal na záver predseda Andrej Danko.

Robíme inú politiku

Slovenská národná strana je za systematizáciu úpravy minimálnej mzdy a jej postupné zvyšovanie. „Musíme skončiť s pretekmi zvyšovaním minimálnej mzdy. Sme za systémové percentuálne nastavenie minimálnej mzdy tak ako pri dôchodkoch. Uchádzame sa o hlasy aj stredného stavu obyvateľstva, nielen určitej skupiny. Robíme politiku inú, možno niekedy to vyznieva tak, že ideme viac do boja za zákony, ktoré majú pomôcť ľuďom,“ povedal.

Minimálna mzda sa už zvyšovala a práve vtedy pri presadzovaní inštitútu 13. platu sa SNS podarilo dojednať rovnaké podmienky štátnym zamestnancom ako i ostatným pri vyplácaní minimálnej mzdy. „Ak už zvyšujeme, pomôžme aj podnikateľom, i menším. Je potrebné znížiť odvody zo mzdy, aby sme odbremenili i podnikateľov od stále zvyšujúcich sa nákladov. Predseda vlády nepreukázal jasné dopady na podnikateľskú sféru a zaradil tento bod o zvýšení minimálnej mzdy na rokovanie vlády. Príspevky na rekreáciu či šport, vyplácanie odmien vo forme 13. a 14. platu majú minimálne dopady skôr výhody,“ vysvetlil predseda SNS dôvody systematizácie pri vyplácaní odmien s dopadmi či už na štátny rozpočet alebo na náklady podnikateľov v súkromnom sektore.

Ministri za SNS nehlasovali

Ministri za koaličnú Slovenskú národnú stranu (SNS) sa na rokovaní vlády o výške minimálnej mzdy na rok 2020 vo výške 580 eur zdržali hlasovania. Oznámila to šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) po rokovaní vládneho kabinetu.

"Ako pán premiér informoval, ministri za SNS sa zdržali hlasovania pri vyhláške o minimálnej mzde," povedala. Členovia vlády za SNS sa podľa nej totiž snažia správať rozpočtovo korektne. "My sme za určenie minimálnej mzdy vo výške 580 eur, ktorá bola schválená. Očakávali sme však, že minister financií (Ladislav Kamenický (Smer-SD), pozn.) nás bude informovať o dopadoch minimálnej mzdy na (štátny) rozpočet, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, pretože výška minimálnej mzdy má dopad nielen na podnikateľskú sféru, ale aj na štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správe. Ak by bol priestor, my by sme pokojne hlasovali aj za minimálnu mzdu, ktorá by bola možnože vo výške 600 eur," zdôvodnila.

"Keďže sme v období prípravy rozpočtu a dnes nás ministerstvo financií zaväzuje k zníženiu rozpočtu, tak máme za to, že výška minimálnej mzdy má dopad na štátny rozpočet a mali sme o tejto téme diskutovať spoločne," dodala Matečná.

Podľa Kamenického zvýšenie minimálnej mzdy nemá zásadný dopad na rozpočet. "Máme prepočty. Minimálna mzda a jej dopad na rozpočet verejnej správe je neutrálny. Zvyšujú sa nám sociálne, zdravotné odvody, urobili sme na Inštitúte finančnej politike prepočty a pri minimálnej mzde to vychádza neutrálne," spresnil.

Pri hlasovaní o minimálnej mzde sa podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) na rokovaní vládneho kabinetu okrem ministrov za SNS zdržal aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). "Most-Híd sa netají tým, že zastupuje záujmy aj podnikateľského sektora. Malým podnikateľom príplatky, ktoré sú viazané na minimálnu mzdu, budú robiť problémy. Nehlasoval som proti, zdržal som sa hlasovania," upozornil.

"Diskutovali sme o tom, že sa má prehodnotiť viazanie príplatkov pri nadčasovej práci, pri práci počas sviatkov a dní pracovného pokoja nie na minimálnu mzdu, ale napríklad na priemernú mzdu," dodal Gál.

Pellegrini chce zvyšovať životnú úroveň ľudí

"Našou prioritou musí byť zvyšovanie životnej úrovne ľudí. Súčasná vláda, ale aj tá predchádzajúca, ktorej súčasťou bol Smer-SD, prijala množstvo sociálnych opatrení," skonštatoval premiér. Zamestnanci podľa neho potrebujú ochranu v podobe legislatívy. "Jedným z najvýznamnejších nástrojov, ktoré vláda má, je práve inštitút minimálnej mzdy. Všetky vlády jej prikladali význam," podotkol premiér. Ten však priznal, že hlasovanie nebolo jednoznačné a došlo k zdržaniu sa ministrov za SNS a ministra spravodlivosti Gábora Gála za Most-Híd. Skonštatoval, že stanovisko poskytnú oni a on im nebude robiť hovorcu.

Podľa neho zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur predstavuje "zdravý konsenzus medzi tými, ktorí pracujú, a tými, ktorí im túto prácu dávajú". "Budúci rok dôjde k zvýšeniu minimálnej mzdy a zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane, čistý príjem zo zvýšenia minimálnej mzdy tak bude vyšší. U ľudí zostane v peňaženkách opäť viac," očakáva premiér.

Ocenil aj konštruktívny dialóg o minimálnej mzde so zástupcami priemyslu, premiér však chápe aj požiadavky odborárov. "Treba hľadať zdravý a rozumný konsenzus, aby sme neohrozovali pracovné miesta. SR však nie je v recesii. Naším želaním by malo byť nielen hovoriť o výške minimálnej mzdy, ale aby počet ľudí, ktorí za minimálnu mzdu pracujú, bol každým rokom nižší," dodal premiér.

Richter má za úlohu definovať príplatky

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) podľa premiérových slov dostal úlohu, aby sa definovali príplatky za prácu v noci, sviatočnú a víkendovú prácu. "Niet víťazov a porazených. To bol môj záujem. Kompromis, ktorý sme navrhli, dáva šancu splniť tieto základné kritériá," uviedol v súvislosti s tripartitnými rokovaniami o minimálnej mzde Richter. Bude podľa neho zároveň zachovaná konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. "Mám záujem robiť všetko pre to, aby sme motivovali ľudí ísť pracovať," doplnil Richter, preto by podľa neho malo byť zachované poberanie dávky v hmotnej núdzi a mzdy.

Prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško skonštatoval, že odborári sú "radi aj za takéto zvýšenie". "Slovenskí zamestnanci si za dobre odvedenú prácu zaslúžia vyššie mzdy. Neskončila sa naša odborárska práca v boji za rast miezd. Verím, že spomalenie ekonomiky je dočasné. Som optimista, verím, že sa nerútime do žiadnej krízy a platy zamestnancov budú rásť," doplnil Magdoško. Zároveň uviedol, že podporuje poslaneckú novelu Smeru-SD o minimálnej mzde, ktorá má zaviesť vzorec jej určovania. "Novela umožňuje sociálne vyjednávanie, ale stanovuje aj vzorec, po ktorom volajú zamestnávatelia, aby sa odpolitizovalo stanovovanie minimálnej mzdy. Naďalej budeme pokračovať v boji za minimálne mzdy. Dnešná etapa pre rok 2020 je ukončená. Je to kompromis medzi chceným a možným," zhodnotil Magdoško.