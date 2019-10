Danko sa pustil do koaličného partnera: Niekedy si neviem so Smerom rady

BRATISLAVA - SNS sa bude musieť porozprávať so Smerom-SD, či sa mení jeho politika a kto je vlastne lídrom strany. Povedal to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike s tým, že sa chce pýtať aj na platnosť koaličnej zmluvy. Smer-SD si podľa neho musí uvedomiť, že sú tu aj koaliční partneri.

"Na Koaličnej rade, ktorá bude, sa budem pýtať, či ešte platí koaličná zmluva," skonštatoval Danko aj v súvislosti so schválením rastu minimálnej mzdy vo vláde. Poukázal na zásadu, ktorá v minulosti platila, že ak majú členovia vlády z niektorej strany výhradu voči konkrétnemu návrhu, bod sa nezaradí na rokovanie vlády.

Smer-SD si podľa neho musí uvedomiť, že vo vláde sú naďalej aj jeho koaliční partneri. "Niekedy si neviem so Smerom-SD rady," povedal Danko. Na rokovaní Koaličnej rady chce hovoriť aj o tom, kto je vlastne lídrom Smeru-SD. Zdôraznil, že má korektné vzťahy aj s premiérom Petrom Pellegrinim, ktorý bude lídrom strany do volieb, aj s predsedom strany Robertom Ficom.

Ak bude lídrom Fico, bude sa podľa svojich slov baviť s Ficom, ak to bude premiér, bude sa baviť s ním. Danko si myslí, že politika sa v súčasnosti zvrhla na zosmiešňovanie. Vo voľbách chce zabojovať aj prezentáciou toho, čo už SNS dosiahla. "Ak nám ľudia dajú hlas, budeme bojovať ďalej," skonštatoval Danko.

Stratifikáciu nemocníc si musí vyriešiť Smer-SD

Stratifikácia znie hrdo, ale nie je to reforma nemocníc. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) musí v prvom rade presvedčiť Smer-SD. Povedal Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

"Stratifikácia znie hrdo, ale nie je to reforma nemocníc, je to len určitá systematizácia," povedal Danko. Po štyroch rokoch volebného obdobia sa mu to zdá málo. "My tam máme štátneho tajomníka, ale ten doslova len varí kávu," poznamenal. Problémy zdravotníctva vidí napríklad v nesystematickom fungovaní zdravotných poisťovní. Sieť nemocníc nemôže byť tvorená súkromnými a štátnymi nemocnicami. Danko preferuje, aby základnú starostlivosť museli poskytovať štátne zariadenia.

Danko tvrdí, že ministerka mala prísť s iným riešením. "Mala by prísť s tým zákonom ako my, to znamená zlepšiť podmienky na verejné obstarávanie, bojovať za zdroje pre zdravotníctvo," vysvetlil.

Na otázku, či SNS podporí stratifikáciu, odpovedal, že ministerka musí v prvom rade presvedčiť predsedu strany, ktorá ju nominovala do funkcie. "Keďže ctím koaličnú dohodu, tak to robiť nebudem," dodal s tým, že Kalavská je zodpovedná v prvom rade voči Smeru-SD. "Doteraz to, čo Robert Fico povedal, platilo, teraz je nová situácia," doplnil v tejto súvislosti s tým, že stratifikáciu si musí vyriešiť Smer-SD.