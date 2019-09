Pri menovaní sudcov ÚS by mali byť zohľadnené aj získané hlasy, tvrdí Blanár

BRATISLAVA – Prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala pri menovaní ústavných sudcov prihliadať na počet hlasov, ktoré jednotliví kandidáti v parlamente od poslancov dostali. Naznačil to podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Spoludiskutujúci skôr zdôraznili nezávislosť prezidentky pri rozhodnutí.

Blanár vyhlásil, že je zvedavý na to, ako bude Čaputová postupovať. "Či napríklad nevymenuje niekoho, kto získal napríklad 68 hlasov na úkor kandidáta s vyšším počtom zvolených hlasov,“ poznamenal. "Ak niekto získal 110 hlasov, je to veľká sila, myslím si, že to by mala pani prezidentka rešpektovať,“ dodal. Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška si myslí, že prezidentka si so svojimi poradcami nastaví svoje kritériá, podľa ktorých sa rozhodne.

"Je to jej právo,“ zdôraznil. Podľa predseda hnutia Sme rodina Borisa Kollára je počet hlasov pre kandidátov parametrom, ktorý možno vziať do úvahy, určite by však nemal byť podmienkou pre Čaputovej rozhodnutie. "Možno má iné informácie, ako máme my, a napokon zhodnotí, že aj ten, kto získal menší počet hlasov od poslancov, je ľudsky a profesne vhodnejším kandidátom na vymenovanie,“ upozornil.

Nezaradený poslanec a podpredseda strany SPOLU–občianska demokracia Jozef Mihál zdôraznil, že poslanci nemajú čo prezidentke v médiách naznačovať, čo by mala zohľadňovať. "Tak, ako ona mne nehovorí, ako by som mal ja hlasovať v parlamente, tak ani ja jej nebudem hovoriť, ako má postupovať pri plnení svojej ústavnej kompetencie,“ zdôraznil.