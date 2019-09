Čaputová: Teší ma, že sa klimatická kríza sa aj vďaka mladým ľuďom stáva témou

Zuzana Čaputová

BRATISLAVA - Prezidentku Zuzanu Čaputovú teší, že mladí ľudia preberajú iniciatívu a aj vďaka nim sa klimatická kríza stáva jednou z veľkých tém doma, ako aj na medzinárodnej úrovni. Uviedla to na sociálnej sieti. Pripomenula, že v piatok cestuje na Klimatický samit OSN do New Yorku, ale s organizátormi klimatického štrajku sa stretla minulý týždeň.