Beblavý žiada odchod Kováčika zo Špeciálnej prokuratúry: Navrhuje aj zmeny vo fungovaní úradu

"Pre nás je korupcia systémový problém," zdôraznil Beblavý. Poukázal pri tom aj na medializované informácie o vzťahoch špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika s Marianom K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Voľba špeciálneho prokurátora by sa však podľa jeho slov mala konať až po výmene vlády a s novými pravidlami. Nevidí problém v tom, aby Kováčik v súčasnosti odstúpil a úrad zatiaľ viedol jeho zástupca. Zdôraznil potrebu zmeny zákona o prokuratúre. Po novom by šéfa ÚŠP mali voliť poslanci po riadnom verejnom vypočutí a hĺbkovej bezpečnostnej previerke, aby vedeli, koho volia.

V súvislosti s činnosťou ÚŠP vidí Spolu priestor na viaceré zmeny. Pavel Nechala, odborník zo strany Spolu, navrhuje napríklad zúžiť pôsobnosť úradu a vyradiť menšie korupčné trestné činy do 5000 eur. Úrad by podľa jeho slov mohol pracovať aj bez polície, pričom poukázal na jej nefunkčnosť pri odhaľovaní korupcie už v začiatkoch, čo naznačuje aj správa o činnosti ÚŠP predložená parlamentu.

Zdroj: archív

Okrem iného navrhuje aj zriadenie parlamentného výboru na kontrolu ÚŠP a nový spôsob kreovania Rady prokurátorov. Tá by mala mať podľa jeho slov oprávnenie podať návrh na disciplinárne stíhanie generálneho a špeciálneho prokurátora. Problém vidí aj v nízkych trestných sadzbách pri nepriamej korupcii a samotných správach špeciálneho prokurátora. "Neprinášajú to, čo by mali priniesť, a to dôslednú kontrolu špeciálnej prokuratúry a jej najvyšších predstaviteľov," tvrdí.

V súvislosti s voľbou kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorá má byť na aktuálnej septembrovej schôdzi parlamentu, Beblavý doplnil, že nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Spolu sú pripravení rokovať o menách. V tejto súvislosti zverejnil mená kandidátov, ktorých chcú podporiť, sú to Martina Jánošíková, Ladislav Juszko, Peter Straka, Robert Šorl a Zuzana Pitoňáková.