Ich meno je už 60 rokov garanciou precíznej zubnej starostlivosti

Príbeh lekárskej rodiny, pre ktorú je zubárstvo viac než len povolaním, sa úspešne píše už tri generácie. Nahliadnite do ordinácií Schill Dental Clinic a spoznajte tajomstvo úspechu aj zdravého úsmevu.

Tradícia priezvisk úzko súvisí s profesiami. V minulosti sa pripisovali ľuďom na základe ich zručností – Kováč, Šuster, Rezbár. Dnes sa priezviská dedia, prípadne si ich ľudia osvojujú prostredníctvom sobáša. Ak by ste teda v súčasnosti hľadali zručného zubára, nenašli by ste ho pod rovnomenným priezviskom. Generácie  osobného stomatologického majstrovstva totiž nesú meno Schill.

Mama renomovaného stomatológa MUDr. Alexandra Schilla bola tiež vyhľadávanou lekárkou – zubárkou. Synovi odovzdala všetky patričné vedomosti a zručnosti, na ktorých sa mu podarilo vybudovať sieť moderných kliník. Známa je poctivosťou, precíznosťou, ľudským prístupom. Vďaka týmto pilierom ponúkli nielen slovenským pacientom nový prístup v stomatologickej praxi.

V šľapajach primára Schilla v súčasnosti kráčajú aj jeho vlastné deti – dcéra Lucia so synom Martinom. Vďaka svojmu otcovi sa dostali na lepšiu štartovaciu čiaru než on sám. Keď v roku 1996 začínal so svojou súkromnou stomatologickou praxou, v ordinácii sa nenachádzal žiadny mikroskop, röntgen či internet. Dnes sú tieto vymoženosti, vrátane 3D tlače zubných náhrad a nástrojov umelej inteligencie, neodmysliteľnou súčasťou kliník, ktoré nesú meno Schill. Presvedčiť sa o tom možno v Bratislave, Košiciach, Žiline aj v metropole Česka – v Prahe.

Stačí odhodlanie

Za úspechom značky Schill Dental Clinic nestojí žiaden veľký investor ani dotačný program. Je to najmä čas, ktorý obľúbený stomatológ venoval budovaniu dobrého mena. Osobné nasadenie a každodenná dvanásťhodinová práca po dobu tridsiatich rokov dnes prináša svoje ovocie. Vyplatila sa nielen každá z investovaných hodín, ale aj zarobené euro, ktoré MUDr. Schill opäť vrátil do obehu v podobe modernizácie a rozvoja kliniky. Nemalé množstvo nákladov si dnes vyžaduje i systematické vzdelávanie zamestnancov a talentovaných zubárov.

V rodinnej tradícii a precíznej zubnej starostlivosti pokračujú aj deti MUDr. Schilla
Zobraziť galériu (2)
V rodinnej tradícii a precíznej zubnej starostlivosti pokračujú aj deti MUDr. Schilla  (Zdroj: Schill Dental Clinic )

Preto sú kliniky Schill Dental Clinic nielen synonymom spokojnosti pacientov, ale aj špičkovo vzdelaných a trénovaných stomatológov. Od samotného primára sa mladí zubári v Schill Academy učia všetko potrebné pre svoj rozvoj. Vďaka tomuto prístupu sa do praxe dostávajú lekári, ktorí k pacientom pristupujú citlivo, s úctou. Zároveň s praktickými vedomosťami a zručnosťami zo sveta manažmentu, financií, HR a manažmentu. Okrem ľudí MUDr. Schill investuje aj do vývoja komponentov pre implantológiu. Po štyroch rokoch vývoja vznikla patentovaná sada, vyvinutá v spolupráci s českou firmou Microdent. Táto inovácia umožňuje dosahovať mimoriadnu presnosť a vynikajúce estetické výsledky – nielen z hľadiska funkčnosti, ale aj vzhľadu mäkkých tkanív.

Presvedčte sa

Holistický a moderný prístup je síce pre výber kliniky dôležitý, no nie je to jediné kritérium, na ktoré by mal pacient prihliadať. V ambulanciách Schill Dental Clinic pacient nečaká na vyšetrenie, röntgen aj CT má okamžite k dispozícii. Samotný primár osobne dohliada na chod všetkých kliník, vykonáva tie najzložitejšie zákroky a dohliada na to, aby štandardy  starostlivosti ostali na absolútnej špičke. Drží ochrannú ruku nad celým tímom a teší sa, že čoraz viac času bude tráviť v ordináciách aj so svojimi deťmi – ako otec i ako skúsený mentor.

Tretia generácia bude osobne garantovať vlastným menom starostlivosť a služby Schill Dental Clinic. 

Za všetkými úspechmi a inováciami stojí rovnaké poslanie. Pomáhať čo najviac ľuďom k zdravému a krásnemu úsmevu. Táto myšlienka formuje značku Schill Dental Clinic už 60 rokov. Špecializuje sa na implantológiu, zubnú chirurgiu, extrakcie zubov múdrosti a riešenie komplikovaných stomatologických problémov. Neodkladajte starostlivosť o svoje zuby. Objednajte sa na konzultáciu s MUDr. Schillom ešte dnes. Objednávky aj telefonicky na +421 254 64 74 17.

