Nevídaná lúpež v sporiteľni: Zlodeji si trúfli na bezpečnostné schránky, zmizlo alarmujúcich 30 milónov eur!

GELSENKIRCHEN — Odhadom 30 miliónov eur ukradli zatiaľ neznámi páchatelia pri vlámaní do trezoru pobočky sporiteľne v nemeckom meste Gelsenkirchen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Zlodeji vykradli asi 3 200 bezpečnostných schránok, kde malo cennosti uložených vyše 2 500 ľudí, informuje správa agentúry DPA.
Podľa prvých zistení sa páchatelia dostali k trezorom cez parkovaciu garáž. Odtiaľ sa po prekonaní niekoľkých dverí dostali do priestorov archívu, kde sa špeciálnou vŕtačkou prevŕtali cez stenu a dostali sa do trezoru. Na jednu z najväčších krádeží v novodobých dejinách Nemecka sa prišlo v pondelok skoro ráno vďaka spustenému požiarnemu alarmu. Podľa denníka Bild je každá bezpečnostná schránka v banke vo všeobecnosti poistená na 10 300 eur.
Pred pobočkou sporiteľne v štvrti Buer sa druhý deň po sebe zhromaždili nahnevaní klienti a požadovali informácie. Skandovali tiež „Chceme dnu, chceme dnu!“. Pred pobočkou sa dopoludnia podľa reportéra agentúry DPA zhromaždilo okolo 200 ľudí. Niektorí z nich vtrhli až do vestibulu sporiteľne, odkiaľ ich vyviedli privolaní policajti. Prítomných pred pobočkou vyzvali, aby išli domov a odkázali ich na webovú stránku sporiteľne, kde budú zverejnené ďalšie informácie.