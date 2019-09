Prokurátorom mobily v kauze komunikácie s Kočnerom zrejme neodobrali: Čižnár o tom nevie

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková nevie o tom, že by polícia odobrala mobily aj prokurátorom Generálnej prokuratúry (GP) SR. Povedala to v utorok po brannobezpečnostnom výbore v Národnej rade (NR) SR. Dodala, že keby k tomu došlo, tak by o tom GP už určite vedela.