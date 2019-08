Ďalšia zmena zákona: Žiadny Team Vallo, Tím Hattas ani poslanec NR SR! Smer má strach

BRATISLAVA - Poslanci Smeru avizovali ďalšiu zmenu volebného zákona. Ide už o tretiu novelu, pričom tentokrát ide o kolónku zamestnanie. Podľa novely by si tam nemohli písať veci typu „Team Vallo“ alebo „Tím Hattas“. Novela však narazila aj na niekoľko prekážok, keďže by sa to zrejme týkalo aj pomenovania „poslanec NR SR“ či „poslanec VÚC“. Marián Kéry a Martin Nemky, predkladatelia zákona, s tým nesúhlasia. Podľa nich to tak nebude. Podľa opozície sa poslanci Smeru boja.

Kandidátna listina, ako aj hlasovací lístok by v údaji o zamestnaní kandidáta nemuseli obsahovať žiadne vlastné mená ani ich skratky. Navrhujú to poslanci parlamentu Marián Kéry a Martin Nemky. Zmeny chcú presadiť novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú predložili do parlamentu.

Ďalšia novela zákona

Predkladatelia chcú takto zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov neboli zneužívané na propagáciu občianskych združení, prípadne iných právnických osôb, „respektíve, aby tento údaj nebol používaný na identifikáciu príslušnosti kandidáta k hnutiu, konkrétnej občianskej iniciatíve, združeniu a podobne“.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Niektorí kandidáti podľa poslancov svoju angažovanosť napríklad v občianskych združeniach propagujú aj v období, keď je už vedenie volebnej kampane zakázané. Tieto údaje sa totiž dostávajú aj na hlasovací lístok. „Zároveň tým dochádzalo k propagácii konkrétnych občianskych združení, ktoré zároveň verejne propagovali svoje sympatie k programom politických strán,“ vysvetľujú v dôvodovej správe.

Team Vallo alebo Tím Hattas môžu byť minulosťou

Ďalšia novela zákona tak reaguje na to, že mnohí nezávislí kandidáti si do riadku so zamestnaním napísali občianske iniciatívy, ktoré ich združovali. Ako napríklad „Team Vallo“ alebo „Tím Hattas“. Kandidáti sa chceli odlíšiť od ďalších nezávislých kandidátov a prihlásiť sa k tímu ich favorita. Podľa novely by teda „údaj o zamestnaní nesmel obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky“, píše sa v navrhovanej zmene.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zákon by mal nadobudnúť platnosť od 1. mája 2020, platiť by teda začal až po voľbách. Zároveň by to však znamenalo, že si kandidáti už nebudú môcť za meno napísať ani „poslanec NR SR“ či „predseda VÚC“, čo bolo v doterajšej praxi bežné. Kéry s Nemkym sa odvolávajú aj na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá podľa nich skonštatovala, že dochádza k zneužívaniu rubriky „zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny“, na politickú reklamu.

Problém aj pre „poslancov NR SR“ či „predsedov VÚC“

Obaja poslanci strany Smer sa netaja tým, že novela zákona je namierená proti praxi z minuloročných komunálnych volieb, s ktorou prišli Matúš Vallo a Marek Hattas. Chceli si zabezpečiť podporu a aj na volebných lístkoch preto upoznorňovali, ktor je z ich tímu. Kéry najprv popieral, že by to malo mať vplyv na formulácie „poslanec NR SR“ alebo „predseda VÚC“. „Toto je zlý príklad, takto to nebude určite. Tak to nie je myslené, to sa nerozumieme,“ reagoval pre Denník N Kéry.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Neskôr však priznal, že tieto doteraz bežné formulácie sa už na volebných lístkoch objaviť nemôžu. Potvrdilo to aj ministerstvo vnútra, ktoré za organizáciu volieb zodpovedá a s novelou zákona súhlasí. „Poslanci konzultovali návrh s ministerstvom a ministerstvo sa s návrhom vzhľadom na problémy, ktoré sa vyskytli počas volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, stotožnilo,“ uviedli pre denník. „Zákon neobsahuje ustanovenia o výnimkách, a tak ‚poslanec NR SR‘ sa bude zrejme označovať ‘poslanec národnej rady‘ alebo ‚poslanec parlamentu‘,“ dodal rezort. „Zákon neobsahuje ustanovenia o výnimkách, a tak ‚poslanec NR SR‘ sa bude zrejme označovať ‘poslanec národnej rady‘ alebo ‚poslanec parlamentu‘,“ dodávajú z ministerstva vnútra.

Novela zákona by tiež podľa Kéryho a Nemkyho mala pomôcť voličovi v jednoznačnom rozpoznaní nezávislého kandidáta od kandidáta na kandidátnej listine politickej strany. Podľa navrhovanej úpravy by mohol kandidát uvádzať viac zamestnaní, ak ich vykonáva, avšak bez uvádzania názvov zamestnávateľa. V prípade porušenia zákona by komisia nemusela kandidáta zaregistrovať. Predchádzala by tomu výzva na odstránenie vlastných mien alebo ich skratiek z údaja o zamestnaní.

Boja sa

Na túto novelu reagoval aj primátor Nitry Marek Hattas. „Som za zmenu volebného zákona takým spôsobom, aby podporoval občiansku angažovanosť. To, čo navrhuje Smer je presným opakom,“ uviedol na sociálnej sieti. „Súhlasím, že volebný zákon sa dá vylepšiť. Napríklad tak, že na založenie lokálnej politickej strany bude stačiť tisíc podpisov tak, tak ako je to napríklad v Českej republike,“ povedal Hattas, ktorý už je súčasťou strany Za ľudí.

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

„Strana Smer chce znova meniť volebný zákon. Ich najnovší poslanecký návrh by znamenal, že kandidáti v komunálnych voľbách by nemohli mať za menom napísané Team Vallo alebo Tím Hattas tak, ako to bolo doteraz,“ konštatuje strana Za ľudí na sociálnej sieti. „Na to, aby sa takéto veci na Slovensku zmenili musia byť v politike schopní ľudia, nie neschopní politici, ktorí vedia ľuďom veci len komplikovať a zakazovať,“ dodal Hattas.

Prerážajú dno

Miroslav Beblavý z koalície PS/SPOLU pripomína, že je to už tretí návrh zákona, ktorým vládni poslanci menia pravidlá politickej súťaže. „Tak, aby znepríjemnili život konkurencii. Toto si doteraz nikto nedovolil. Ešte aj Mečiar to spravil len raz. Volebné normy sú základné pravidlá demokratickej súťaže medzi politikmi. Keď si ich vládni poslanci opakovane účelovo menia len preto, aby robili zle konkurencii, je to ako keby futbalový tím menil pravidlá počas zápasu. Len preto, že si to môže dovoliť,“ uviedol Beblavý na Facebooku.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ďalšia varovná správa

„Nedokážu nás tým zastaviť. Nech po nás hodia čokoľvek, vydržíme to. Je to však ďalšia varovná správa o tom, ktorým smerom vládna väčšina degeneruje - niekde medzi Orbána a Putina. V strachu a panike zo straty moci zábrany Kočnerovej generácie rýchlo padajú,“ napísal s tým, že je pre neho dôležitejšie nezabudnúť v predvolebnom hluku na zodpovednosť. „Tvrdo pracovať na tom, aby sme po voľbách naozaj priniesli zmenu k lepšiemu.“

Nepodarený nápad, ako zastaviť víťaznú vlnu opozície

Podľa politológa Radoslava Štefančíka sú opozičné subjekty momentálne na víťaznej vlne. „Koalícia robí všetko preto, aby svoj odchod do opozície pribrzdila. A toto je zrejme jeden z nápadov, ako to urobiť, aj keď ide o dosť nepodarený nápad. Na druhej strane, aktuálnu legislatívu mnohí kandidáti obchádzali, pretože si k svojmu menu uvádzali všetko možné, len nie svoju skutočnú profesiu. Team Vallo ani Hattas skutočne nie je profesiou,“ povedal pre Topky politológ.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Síce tento nápad Štefančík nepovažuje za problemtický, pretože na kvalite kandidáta sa nič nemení, na druhej strane však ani takáto zmena zákona nemusí prinútiť kandidátov, aby si uviedli svoje skutočné zamestnanie. „Na komunálnej úrovni sa napríklad často vyskytuje spojenie „občiansky aktivista“, čo so zamestnaním nemá opäť nič spoločné,“ uviedol s tým, že ak by novela prešla a problémom by bolo aj označenie poslanec NR SR, poslanci si zrejme nájdu cestu, ako svoju profesiu uviesť.

Zvláštne vysvetlenie

Rezort vnútra aj štátna volebná komisia s novelou súhlasia. Podľa komisie údajne dochádza k zneužívaniu rubriky „zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny“, na politickú reklamu. Podľa Štefančíka ide o zvláštne vysvetlenie. „Vo volebnej kampani je takmer všetko spojené s politickou reklamou. Ak ale poslanci mali záujem predsa len niečo zmeniť na súčasnej legislatíve, mohli radšej vytvoriť lepšie predpoklady na registráciu malých regionálnych, prípadne komunálnych strán,“ konštatuje politológ.

Opozícia hovorí o tom, že sa ich boja a snažia sa konkurencii znepríjemniť život. Podľa politológa sa niektoré nápady vládnej koalície racionálne ťažko vysvetľujú. „A toto bude jeden z nich. Myslím, že aj samotní predkladatelia v tom nemajú jasno. Vyzerá to tak, že poslanci Smeru mali záujem skomplikovať život komunálnym kandidátom, pritom skomplikovať sa im podarilo len ten svoj. V každom prípade si myslím, že táto novela vyvolala viac pozornosti, ako by si zaslúžila,“ dodal Štefančík.