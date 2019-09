Erik Tomáš odmieta spoluprácu Smeru s ĽSNS: Matovič chce spojiť opozíciu

BRATISLAVA – Smer-SD nepôjde do vlády s Ľudovou stranou Naše Slovensko (ĽSNS). V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil poslanec NR SR Erik Tomáš (Smer-SD). Reagoval tak na výsledky predvolebných prieskumov, ktoré naznačujú, že Smer-SD by po budúcoročných parlamentných voľbách vládu nemohol zložiť bez ĽSNS.

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 Tomáš zdôraznil, že Smer-SD je s vyše 20 percentami stále „suverénne najsilnejšou stranou“ na slovenskej politickej scéne. Kandidátku vládnej strany prezradiť nechcel, pokladal by však za dobré, keby na jej čele stál tandem Robert Fico a Peter Pellegrini. Tomáš tiež zdôraznil, že súčasná vládna koalícia je plne funkčná, čoho dôkazom je schvaľovanie „dôležitých“ sociálnych zákonov v parlamente.

Ako povedal predseda hnutia OĽANO Igor Matovič, budúcoročné voľby budú kľúčové pre budúcnosť Slovenska. Matovičovi podľa jeho slov záleží na spoločnom úspechu opozície v záujme odstavenia Smeru-SD od vlády. Igor Matovič (OĽaNO) zdôrazňuje, že ak chce voľby vyhrať opozícia, musí sa spojiť. Koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podľa neho rokujú len o registrovaných partnerstvách. Na stretnutie OĽaNO podľa Matoviča viackrát pozývalo zástupcov všetkých týchto politických subjektov, avšak tí ho odmietli.

Igor Matovič Zdroj: Topky/Maarty

Predseda hnutia OĽaNO zakladá novú kresťanskú platformu, avšak pripúšťa koalíciu s KDH. „Opozičným stranám som povedal, že keď chceme vyhrať voľby, v prvom rade nestrašme ľudí,“ tvrdí Matovič. Poslanci Smeru-SD podľa neho ľuďom nahovárajú, že pravicová vláda im zoberie všetky príspevky, bude súhlasiť s migračnými kvótami, zavedie registrované partnerstvá, adopcie detí homosexuálmi a uvoľnenú drogovú politiku, nič z toho však líder OĽaNO urobiť nechce. Podľa neho treba aj podať pomocnú ruku menšinám.

Tomáš zopakoval, že Matovič sa doteraz neospravedlnil za svoje stretnutie s obvineným Marianom Kočnerom. Matovič reagoval, že nemá dôvod, keďže s ním nerobil žiadny biznis a pred niekoľkými rokmi sa s ním stretol len preto, lebo Marian Kočner mu napísal, že má informáciu o závažnom porušení zákona. Poslanec Smeru-SD doplnil, že Matovič podľa polície i daňových úradov ako podnikateľ okradol štát na daniach. Matovič tvrdí, že to nie je pravda a na daniach a odvodoch zaplatil 500 miliónov slovenských korún.

Nie je to žiadna tragédia, uviedol Tomáš k štátnemu rozpočtu

Na margo štátneho rozpočtu Tomáš hovorí, že tento rok vyrovnaný nebude, no nie je to žiadna tragédia. „Objavili sa nám vyššie výdavky týkajúce sa zdravotníctva a poľnohospodárstva,“ uviedol Tomáš. Dôležitými faktormi sú podľa neho aj colná vojna, brexit a ochladzovanie ekonomiky na celom svete. Hospodársky rast Slovenska tiež klesol, avšak stále je vyšší ako priemer Európskej únie. Tento týždeň vláda schválila zvýšenie rodičovského príspevku a ďalšie sociálne opatrenia.

Erik Tomáš Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Minister financií navrhol rezortom opatrenia, ktorými môžu ušetriť 200 miliónov eur,“ vysvetlil Tomáš, ako bude vláda hľadať zdroje pre pokrytie týchto výdavkov. Návrh nového rozpočtu podľa neho vláda dostane do 9. októbra a schváliť ho musí do 15. októbra. Podľa Matoviča bude v nasledujúcom roku deficit štátneho rozpočtu približne 250 eur na jedného človeka a je to preto, lebo štátne inštitúcie na Slovensku rozpočet vykrádajú. „Každý rok podvodníci spriaznení so štátom na DPH nezaplatia celkovo 2,3 miliardy eur,“ tvrdí Matovič. Preto chce lepší výber daní a to, aby štát išiel po krku podvodníkom.