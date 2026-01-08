DRÁMA v Lučenci: Podozrivý (43) z vraždy seniorky (†69) vytiahol NÔŽ, zranený je policajt aj útočník

LUČENEC - Vyšetrovanie vraždy 69-ročnej seniorky v Lučenci má ďalší dramatický zvrat. Počas policajných úkonov totiž podozrivý 43-ročný muž napadol policajtov nožom. Jedného z nich zranil, následne si vážne poranenia spôsobil aj sám.
Incident sa odohral v priebehu procesných úkonov súvisiacich s vyšetrovaním podozrivého úmrtia seniorky, o ktorom polícia informovala už v predchádzajúcich dňoch. Podľa informácií Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici muž počas zásahu nečakane zaútočil chladnou zbraňou na zasahujúcich policajtov.
Vyšetrovanie vraždy sa zvrtlo a muž zobral na policajta nôž
"Počas úkonov so 43-ročným mužom, ktorý je podozrivý z vraždy seniorky mal tento napadnúť nožom policajtov, jedného zranil. Pri incidente si privodil zranenia aj podozrivý, policajti mu okamžite poskytli prvú pomoc a privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci. Zranenia, ktoré si spôsobil si vyžiadali jeho hospitalizáciu v nemocnici," popísala polícia.
Celý incident je predmetom preverovania Úradom inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. V súvislosti so zranením policajta bolo zároveň začaté trestné stíhanie vo veci útoku na verejného činiteľa.
Prípad úmrtia 69-ročnej ženy v Lučenci vyšetruje krajský vyšetrovateľ ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Polícia zatiaľ neposkytla bližšie informácie, aby neohrozila prebiehajúce vyšetrovanie.