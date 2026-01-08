Varovanie pre Turistov: V Tatrách vyhlásili tretí stupeň lavínového nebezpečenstva

ZAKOPANÉ - V poľskej časti Vysokých Tatier platí od štvrtka tretí stupeň lavínového nebezpečenstva a horská služba varuje pred veľmi ťažkými podmienkami na turistiku. V dôsledku silného sneženia je väčšina chodníkov neprešliapaná, pre nízku oblačnosť je obmedzená viditeľnosť a teploty klesli hlboko pod bod mrazu. Informuje o tom agentúra PAP.
Podľa Tatranského národného parku je snehová pokrývka nerovnomerná a aj pri malom zaťažení na mnohých svahoch hrozia lavíny, v ojedinelých prípadoch aj samovoľné. Horskí záchranári odporúčajú vyhýbať sa strmým svahom a mať kompletné zimné vybavenie vrátane lavínového setu.
Na Kasprovom vrchu je 57 centimetrov snehu, v Doline piatich poľských plies približne 110 centimetrov. Záchranári preto vyzývajú turistov, aby odložili výstupy do vysokohorského terénu.