Pellegrini: Ak budem môcť, rád sa zúčastním na stretnutí premiérov V4 a Veľkej Británie

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini rád prijme pozvanie na stretnutie lídrov V4 s britským premiérom Borisom Johnsonom, ak mu to dovolia pracovné povinnosti a časové možnosti. Konkrétny dátum stretnutia ešte nie je známy, oficiálna pozvánka ešte neprišla. Uviedla to hovorkyňa vlády Patrícia Macíková. Johnson v utorok telefonoval s niekoľkými európskymi lídrami a hovoril s nimi o brexite. Ako na svojom twitterovom účte informoval český premiér Andrej Babiš, Johnsona pozval do Prahy a prisľúbil, že na stretnutie pozve svojich kolegov zo Slovenska, Poľska a Maďarska. Práve Česká republika predsedá Visegrádskej štvorke.