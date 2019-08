FOTO Deti v parlamente a ich nekompromisné otázky: Zaskočená Saková, premiér pózoval pre selfie

Ten zároveň zastupoval predsedu parlamentu Andreja Danka, ktorý sa na rozdiel od minulých ročníkov tentokrát hodiny otázok nezúčastnil. Deje sa tak zároveň v období, kedy pred parlamentom nechal postaviť 30-metrový stožiar. Mladých „politikov" zaujímalo napríklad to, prečo sa musí za obedy zadarmo platiť. „Rezort práce určil, že 1,20 eura bude štát prispievať na školské obedy, aby rodičia za ne nemuseli platiť sami," vysvetlila ministerka školstva Martina Lubyová.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Raši si myslel, že ich majú radi všetci

Študentka Ela sa pýtala ministrov, prečo si myslia, že ľudia nemajú radi niektorých politikov. „My sme si doteraz s pánom premiérom mysleli, že nás majú radi všetci. Ale je to ako v živote aj v škole. Tiež máte niektorého učiteľa radšej ako ostatných. Na politikov sa treba pozerať ako na úplne normálnych ľudí. Horšie je, že naše chyby sa nám viacnásobne zrátajú," vysvetlil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši s tým, že aj na politikov sa treba pozerať ako na normálnych ľudí, pretože je to aj o sympatiách.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Deti sa pýtali, prečo si politici myslia, že môžu klamať. Podľa premiéra máme politikov, ktorí radi klamú a radi si vymýšľajú. Nesmie však platiť, že môžu klamať. „Aj vy to isto skúšate v škole, keď napríklad nemáte domácu úlohu. Politici sa tiež snažia vymyslieť si kadejaké historky. Politikom, ktorí klamú a zistí sa to, to treba zrátať, keď pôjdete voliť," odpovedal Pellegrini. Na doplňujúcu otázku, či môže uviesť meno politika, ktorý klame povedal, že nechce zobrať zvyšných 45 minút z Hodiny otázok.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Prekvapená Saková

Ministerku vnútra Denisu Sakovú sa deti pýtali, ako pokračuje vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. „Páchateľov poznáme už od septembra. Snažíme sa ďalej pracovať, aby sme zistili meno osoby, ktorá si vraždu objednala. Pre mňa aj pre kolegov to je ohavný čin a snažíme sa, aby sme ostali bezpečnou krajinou," povedala v pléne šéfka rezortu vnútra. Novinárom po Hodine otázok uviedla, že ju otázka prekvapila. „Zaskočilo ma, že deti v tomto veku vnímajú, čo sa deje na Slovensku a vnímajú aj takéto ohavné trestné činy," dodala.

Saková bola otázkami od detí doslova zaskočená Zdroj: TASR - Jakub Kotian

​Premiér deťom zložil poklonu

Na Hodine otázok sa zúčastnilo asi 140 detí vo veku od deviatich do 14 rokov. Cieľom podujatia je, aby sa čo najviac mladých ľudí zaujímalo o politické a spoločenské dianie v našej krajine. „Niekedy sa deti pýtali, kedy budú dlhšie prázdniny či aké sme mali známky. Teraz to boli otázky o živote v krajine a konkrétnych problémoch. Takéto otázky sa dajú čakať od poslanca," zložil poklonu po Hodine otázok premiér. Ako dodal, členov vlády sa pýtali na hodnotové veci, o ktorých sa treba rozprávať.

Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) skonštatoval, že bolo príjemné vidieť detské vnímanie sveta. Otázky ho nezaskočili. "Mám doma deti a som zvyknutý na takéto typy otázok, možno niekedy aj záludnejšie," dodal. Okrem premiéra, Rašiho a Sakovej odpovedali deťom na otázky aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS), ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) a tiež minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Saková neskôr prehovorila aj o lustráciách

Nezákonné lustrácie, či už novinárov alebo napríklad prokurátorov, nie sú pochybením len na úrovni ministerstva vnútra. Po dnešnej Detskej hodine otázok v parlamente to pre médiá povedala ministerka vnútra Denisa Saková. „Opatrenia, čo sme mohli prijať, sme prijali v krátkom čase aj so šéfom inšpekcie aj s prezidentom Policajného zboru. Problematika lustrácií je však širokospektrálnejšia," uviedla Saková s tým, že od roku 2006, keď sa začal proces informatizácie, rezort vnútra svoje registre otvoril aj iným štátnym inštitúciám alebo súkromnému sektoru.

„Tie registre dostali stavovské organizácie, ako sú advokáti, notári, dátum narodenia si viete vyhľadať aj v rámci katastra," zdôraznila ministerka vnútra s tým, že bude nutné vypracovať „nejaké postupy a kontrolné mechanizmy", aby bolo možné kontrolovať celé široké spektrum osôb, ktoré s dostupnými informáciami narábajú.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Dôraz ministerka kladie aj na bezpečnosť NAKA toku, teda informačného systému Národnej kriminálnej agentúry. „Snažíme sa, aby tento systém bol funkčný, aby tento systém bol bezpečný, čo sa týka nejakých pravdepodobných alebo spomenutých únikov informácií, ale zároveň chceme, aby NAKA tok spolupracoval a zahŕňal aj niektoré informácie na úrovni krajov a okresov, aby sme mali taký celistvý prehľad o tom, kde a aké trestné činy sa vyskytujú," povedala Saková.

V priebehu svojho pôsobenia na ministerstve Saková podľa vlastných slov nemala informácie o nezákonných lustráciách. Zdôraznila tiež, že nikdy nestretla obvineného podnikateľa Mariana Kočnera. Fakt, že okrem novinárov boli v policajných databázach lustrovaní aj niektorí prokurátori, uviedli na minulotýždňovej tlačovej besede dozoroví prokurátori v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Vecou sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby MV SR.

Hviezda selfíčiek - Pellegrini, Gajdošova autogramiáda

Po hodine otázok mali študenti detskej univerzity možnosť sa odfotografovať s politikmi, ktorým kládli otázky. Na toto si našiel čas aj premiér Peter Pellegrini, ktorý týchto záberov podľa zverejnených fotografií na sociálnej sieti rozhodne nemal málo.

O fotku s Pellegrinim malo záujem viacero detí Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

"U detí platí - čo na srdci, to na jazyku. Aj v tomto duchu sa niesli otázky detských poslancov a poslankýň na hodine otázok v Národnej rade SR," uviedol premiér na sociálnej sieti a dodal, že kvalita otázok bola na úrovni regulérnych poslancov.

Zdroj: Facebook/Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Minister obrany Peter Gajdoš zase usporiadal autogramiádu. Zároveň spomenul záujem detí o výrobu transportérov 8x8.