Prvé meno v Druckerovej strane! Šéf lekárskej komory vstupuje do Dobrej voľby: Poznajú sa roky

O tom, že Marián Kollár by mal vstúpiť do novej strany Tomáša Druckera, informoval portál Aktuality.sk. Potvrdili im to dva nezávislé zdroje. Okrem Kollára sa v spojitosti s Druckerovou stranou spomínali aj ďalšie mená ako Václav Mika, Peter Pellegrini, Martin Fedor a ďalší.

Kollár novou posilou Druckerovej strany

Kollár by sa mal stať posilou strany Tomáša Druckera. Obaja potvrdili, že o situácii v zdravotnístve spoločne diskutujú. „Naše zdravotníctvo potrebuje zdravé vízie a koncepčné zmeny. A pretože pán Drucker je človek, ktorému nie je stav nášho zanedbaného zdravotníctva ani dnes ľahostajný, diskutujeme o hľadaní riešení s neodmysliteľnou účasťou odborníkov vo veci nevyhnutnej zmeny systému,“ vyhlásil Kollár.

So žiadosťou o reakciu sme oslovili Tomáša Druckera aj Mariána Kollára.

Kollár sa s Druckerom pozní ešte z čias, keď Drucker viedol ministerstvo zdravotníctva. Ako prezident Slovenskej lekárskej komory s ním rokoval.

Najväčší lekársky protest v histórii

Marian Kollár pôsobí ako gynekológ takmer tridsať rokov a od roku 2012 je prezidentom Slovenskej lekárskej komory. Koncom 90. rokov stál pri zrode Lekárskeho odborového združenia, ktorému s krátkou prestávkou šéfoval do roku 2012. Do politiky sa snažil dostať viackrát. V roku 1998 kandidoval za dnes už neexistujúcu stranu Naše Slovensko a neskôr aj za HZD, ktoré založil exprezident Ivan Gašparovič. Počas jeho šéfovania v LOZ pristúpili lekárski odborári po neúspešných pokusoch presadiť ich požiadakvy k tvrdším krokom. Spustili protestnú akciu, počas ktorej lekári podávali hromadné výpovede.

Protesty sa udiali počas vlády Ivety Radičovej. Na čele ministerstva zdravotníctva bol Ivan Uhliarik z KDH. Výpoveď podalo približne dvetisíc lekárov a nemocnice fungovali v obmedzenom režime. Vláda po hromadných výpovediach vyhlásila núdzový stav, aby lekárov vo výpovediach donútila pracovať. Niektorí to obišli práceneschopnosťou. Protest skončil po dvoch mesiacoch podpísaním memoranda s vládou. Protesty organizoval aj v roku 2017.

Kto bude v Druckerovej strane?

Tomáš Drucker oznámil vznik svojej strany pred vyše týždňom. Vyjadril sa, že nie je nadšený, že na Slovensku musí vzniknúť ďalšia strana, ale v súčasnosti nevidí žiadnu alternatívu. Rozhodol sa tak preto, lebo chce zmeniť situáciu. Odvtedy sa špekuluje o tom, kto by mohol byť jeho posilou. Ako prvý sa spomínal poslanec Mosta-Híd Martin Fedor. Sám v polovici júla priznal, že ho Drucker oslovil ako človeka, ktorý sa dlhodobo venuje aj otázkam obrany a bezpečnosti a že s ním rokuje.

„Našli sme akoby spoločnú reč, čo sa týka hľadania programových východísk, dlhodobo sa venujem otázkam obrany a bezpečnosti a zahraničnopolitickej orientácii Slovenska a on ma oslovil v tomto zmysle,“ skonštatoval v súvislosti s Druckerom.

Fedor zvažuje, či ostať v politike

Fedor momentálne využíva čas na intenzívne premýšľanie o tom, ako a či vôbec pokračovať v politike. „Hovorím s viacerými ľuďmi a pravdepodobne v septembri sa rozhodnem. V prípade, že budem pokračovať v politike, chcel by som pôsobiť v tíme ľudí, ktorí bude presadzovať normálnu, vecnú a programovú politiku. Neustála kritika všetkého a všetkých na spôsob reality show nemôže priniesť pre Slovensko a jeho občanov totiž nič dobré,“ uviedol pre Topky Fedor.

Dlho sa venuje témam obrany, bezpečnosti či zahraničnej politiky. Aj v týchto oblastiach vidí veľa nefungujúcich vecí, ktoré treba podľa neho vylepšiť prípadne treba úplne zmeniť. „Potrebujeme presadiť mnoho programových zmien napríklad v bezpečnostných zložkách - nezávislosti polície, jej účinnej externej kontroly a priblíženia ľuďom,“ povedal. Podľa neho netreba zakrávať realitu.

Podstata fungovania štátu je ohrozená

„Vzťahy medzi organizovaným zločinom, políciou, prokuratúrou a súdmi, dosiahli, bohužiaľ, takú nebezpečnú úroveň, že ohrozujú samotnú podstatu fungovania štátu. Zdá sa, že len kozmetické inštitucionálne úpravy už stačiť nebudú. V oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky je pre mňa dôležité, že Slovensko bude čo najtesnejšie spolupracovať s partnerskými krajinami v EÚ a NATO,“ konštatuje Fedor.

„Aby sme nepodľahli zavádzajúcim vábeniam o tom ako byť svete postavený len na bilaterálnych vzťahoch medzi štátmi. Vzhľadom na krehkosť súčasného sveta a naše geopolitické postavenie, si v nijakom prípade nemôžeme dovoliť experimentovanie s našou budúcnosťou v tejto oblasti,“ dodal.

Kalavská nezvažuje odchod do inej strany

Aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská bola spájaná s Druckerovým novým projektom. Fico o nej pred pár dňami povedal, že by k nemu mala chodiť menej na porady. Kalavská však všetky špekulácie vyvrátila. Od Druckera nedostala ani žiadnu pounku. „Nie, pani ministerka nedostala ponuku od pána Tomáša Druckera,“ uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Zároveň uviedla, že v tejto súvislosti neprebiehajú žiadne rokovania a ani sa nechystá vstúpiť do inej strany.

Mika o projekte vedel

Ďalším menom, ktoré sa v súvislosti s Druckerovou stranou objavilo, je Václav Mika. Ten síce o Druckerovom projekte vedel, no žiadnym spôsobom sa na ňom nepodieľal. „S Tomášom Druckerom nerokujem. Poznáme sa dlho, o jeho projekte som vedel, ale nijakým spôsobom na ňom neparticipujem. Žiadne rokovania neprebehli a nechystám sa vstúpiť do žiadnej novej strany,“ uviedol pre Topky Mika.

K ďalším menám patrí Katarína Cséfalvayová zo strany Most-Híd. Sám Béla Bugár povedal, že vie o rokovaniach s Druckerom, no Cséfalvayová mu povedala, že ak sa rozhodne odísť, bude to vedieť ako prvý. Poslankyňa zatiaľ nič nepotvrdila. Posilou by mal byť aj exminister vnútra Marek Maďarič, spomína sa aj exminister školstva Juraj Draxler, Lucia Kurilovská či dokonca premiér Peter Pellegrini. zatiaľ nikto oficiálne nepriznal, že by zvažoval vstup do Druckerovej strany.

Pellegrini počas symbolického búrania Rázsoch uviedol, že s Druckerom o svojej politickej budúcnosti nehovoril a nezvažuje žiadne iné kroky. Aj po rokovaní vlády zopakoval, že s Druckerom nehovoril o jeho politickom projekte, o ich spolupráci ani o svojom odchode k nemu. Chce pomôcť, aby Smer vyšiel z volieb víťazne. Poprel aj informácie o tom, že by mal podať demisiu nepodá. „Musím vyvrátiť akékoľvek reči, že na 80 % som pripravený a balím veci. Ja som podpredseda strany a v strane som začínal v roku 2000. Je mojou povinnosťou, aby som spravil všetko preto, aby strana, ktorá reprezentuje sociálnu demokraciu, aj naďalej predstavovala dôležitú súčasť,“ uviedol po prvom rokovaní vlády Pellegrini. Tvrdí, že jediné diskusie, ktoré vedie, sú s predsedom Robertom Fico a kolegami v Smere, aby urobili dobrý volebný výsledok strany.