Danko naznačil, že Mistrík sa vzdal vo voľbách kvôli miliónom z USA: Konšpirácie psychopatov, reaguje

Robert Mistrík predal svoju úspešnú firmu, ktorá mu zarobila na kampaň v prezidentských voľbách. Informoval o tom denník Nový čas. Firma HighChem podnikala v oblasti chemických analýz a mala prestížnu klientelu. Medzi zákazníkmi boli giganty, ako sú Apple, Coca-Cola či Niké. V posledných rokoch sa jej mimoriadne darilo.

Tomu sa vraví predaj, uviedol Danko

Mistrík však vylúčil, že by ho prezidentská kampaň, do ktorej investoval viac ako pol milióna, zruinovala. Podľa neho to nemá s kampaňou nič spoločné. Jeho cieľom bolo, aby firma napredovala čo najrýchlejšie. Po tejto informácii sa spustila lavína reakcií. Pozitívnych i negatívnych. Andrej Danko na sociálnej sieti uviedol, že Mistrík zrazu zarobil sedem miliónov zo Spojených štátov amerických.

Otázkou podľa neho je, čo je predmetom dohody a aká je konečná cena. Podľa neho by mal sumu zverejniť čo najskôr. „Podľa Nového času pán Mistrík, ktorý záhadne odstúpil z prezidentskej kampane a obetoval 500 000 eur, pardón, hodil do Dunaja, tak teraz zázračne zarobil od firmy z USA 7 miliónov eur? Desaťnásobok čistého zisku ako kúpna cena je sen každého predávajúceho a to za firmu, ktorá má tržby údajne niečo nad milión eur ročne a za to dostať 7 miliónov eur? Tomu sa vraví predaj!“ Podľa Danka je to zázračný predaj ako ten Trubanov. „Áno, hrajú sa s nami ako mačka s myšou.“ Aj minulý týždeň Danko uviedol, že Mistríkovi najprv niekto dal peniaze na prezidentskú kampaň a potom mu niekto povedal, aby sa stiahol.

Psychopati sa vybláznili

Predseda parlamentu dehonestuje výsledky práce bývalého kandidáta na prezidenta, ktorý sa počas kampane vzdal kandidatúry v prospech prezidentky Zuzany Čaputovej. Mistrík tak reagoval na vyjadrenia Danka, ktorý kritizoval predaj Mistríkovej firmy zaoberajúcej sa vedeckou prácou. „Po tom, ako sa konšpirátori a všelijakí psychopati vybláznili nad predajom mojej firmy, dovoľte mi uviesť niekoľko dôležitých faktov,“ uviedol Mistrík na sociálnej sieti.

„Naša firma sa potrebuje pohnúť dopredu, vyžiada si to ďalšie nemalé investície, napríklad aj do umelej inteligencie, a preto som sa po dlhom vyjednávaní dohodol na predaji s jednotkou na trhu spoločnosťou Thermo Fisher,“ napísal s tým, že s touto firmou majú dlhodobé partnerstvo, ktoré sa začalo ešte pred prezidentskou kampaňou. „Je to biotechnologická, biomedicínska a prístrojová firma, zamestnávajúca 70 000 ľudí s ročným obratom 24 miliárd. Je to pre Slovensko obrovské vyznamenanie, že takáto renomovaná firma sa rozhodla previazať naše technológie a investovať na Slovensku.“

Danko diskredituje Slovensko konšpiračnými nezmyslami

Podľa neho ich technológie a patenty hovoria sami za seba. „Využívajú ich tisícky laboratórií po celom svete, ako napríklad výskumné ústavy hľadajúce liečbu rakoviny, laboratóriá monitorujúce toxické látky v potravinách, kriminalistické ústavy analyzujúce drogy, hygienické stanice kontrolujúce kontaminanty v životnom prostredí a celá plejáda najlepších svetových univerzít po celom svete,“ dodal Mistrík. „Samého by ma zaujímalo, či je na Slovensku iná firma, ktorá sa môže preukázať takýmto kvalitnými referenciami,“ dodal.

„Kým my robíme Slovensku neuveriteľnú reklamu, predseda parlamentu diskredituje jeho konšpiračnými nezmyslami a podsúva mi nekalé záhadné americké spojenia. Vraj ‚desaťnásobok čistého zisku ako kúpna cena je sen každého predávajúceho.' Kým my sa celý profesionálny život snažíme a dodávame naše technológie výskumným ústavom a univerzitám, ktoré s ich pomocou pomáhajú hľadať liečbu pre ťažko choré deti, doktor Danko cez platenú stranícku reklamu výsledky tejto práce perverzne dehonestuje,“ napísal Mistrík na Facebooku a dodal, že v tomto prípade nejde o neho, ale treba ukázať, že Slovensko má aj civilizovanú tvár.

Blahove sťažnosti

Predaj firmy komentoval aj poslanec Smeru Ľuboš Blaha. Podľa neho majú Mistrík aj Čaputová čo vysvetľovať. Uviedol, že Mistrík vyhodil „do luftu pol milióna eur len tak“, keď sa vzdal v prospech Čaputovej. „Polka Slovenska teraz čakala, ako sa Mistríkovi tieto peniaze vrátia. Pretože len idiot by veril, že vysolil pol milióna len kvôli Zuzankinmu novému účesu,“ zaútočil Blaha.

„A tak sa čakalo. Či náhodou odniekiaľ peniažky nepriletia. A prileteli. Z Ameriky. Mistríkovu firmu za kráľovskú sumu kúpila jedna z najväčších amerických korporácií Thermo Fisher Scientific, ktorá je nacucnutá na biznis s americkou vládou.“ Poslanec za Smer spomenul aj predaj Trubanovho podielu vo firme WebSupport. „Ľudia, oni nám idú na hulváta ukradnúť Slovensko. Za americké prachy. Toto nenecháme tak!“

Hra na závisť vám nevyjde

Mistríka bránil líder SPOLU Miroslav Beblavý i bývalý prezident Andrej Kiska, ktorý je v súčasnosti v čele strany Za ľudí. „Michal Truban aj Robert Mistrík dokázali zarobiť milióny eur tým, že vybudovali inovatívne firmy a predali ich zahraničným investorom. Oboch poznám a vážim si ich,“ uviedol Beblavý s tým, že si ich váži preto, lebo ukázali chrbticu, srdce aj mozog.

Podľa neho predstavujú nádej, že Slovensko sa dá spravovať inak a lepšie, ako to robí terajšia vláda. „Verím, že vám táto hra na závisť a konšpirácie u voličov nevyjde.“ Kiska si Mistríka váži. „Povýšil záujem krajiny nad svoje osobné ambície, história si tento krok navždy zapamätá. Odsudzujem útoky na jeho osobu, Robert Mistrík má moju plnú podporu,“ uviedol na sociálnej sieti.