Rušenie rodných čísel nás môže stáť milióny, Remišová vyzýva Pellegriniho: VIDEO Stopnite návrh!

Rezort vnútra plánuje zaviesť pre občanov namiesto rodných čísel náhodne generovaný identifikátor fyzickej osoby. Podľa Remišovej je to zbytočný návrh, ktorý môže štát stáč milióny eur a na stole leží už štyri roky. Andrej Kiska zopakoval, že vládna koalícia nefunguje.

O takýchto veciach by mala rozhodovať nová vláda

Svedkami rozpadu koalície sme už niekoľko mesiacov, poznamenal Kiska. „V prvom rade, opakujem to už niekoľkýkrát, sme svedkami toho, že každá vládna strana v týchto dňoch a najbližších týždňoch chce získať čo najväčší počet hlasov a za naše peniaze, našich občanov si ide zrealizovať najnákladnejšiu kampaň akú sme kedy videli,“ povedal na úvod s tým, že myšlienka na vyrovnaný rozpočet sa stáva „už len nenaplneným snom“.

Druhým nebezpečenstvom je podľa bývalého prezidenta fakt, že sa vypisujú nové tendre, pripravujú sa nové štátne zákazky, ktoré môžu stáť našu spoločnosť desiatky miliónov eur a ktoré môžu ohroziť i znepríjemniť bežný život našich občanov. „Presne takým opatrením je zrušenie rodných čísel. Chcem vyzvať vládu, aby s tým prestala,“ uviedol Kiska. Podľa neho sa táto zmena dotkne ľudí nielen čo sa praktického života občanov týka, ale môže stáť aj obrovské množstvo peňazí. „Takáto zmena by sa mala prediskutovať so spoločnosťou, čo v praxi znamená, aby o takýchto veciach už rozhodovala nová vláda,“ dodal.

Päť rokov starý projekt

Zmluvu s dodávateľom projektu alternatívnych identifikátorov podľa Remišovej rezort podpísal už v roku 2014, kedy na to neexistovala potrebná legislatíva. Kritizuje tiež, že kľúčové veci nechalo ministerstvo na dodávateľa. „Napríklad platilo mu aj za návrh a implementáciu legislatívnych zmien. Považujem za neprijateľné, aby súkromné IT firmy navrhovali za ministerstvo vnútra legislatívu, ktorú má prijať parlament,“ uviedla. „Hotový informačný systém leží štyri roky niekde v skrini,“ povedala Remišová s tým, že diskusia o tomto probléme sa rozbehla v letných mesiacoch, keď je pozornosť odbornej verejnosti oslabená.

„Teraz krátko pred voľbami prichádza ministerka s návrhom, aby sa celý systém spustil. Tri mesiace by sa mal testovať, čo je veľmi krátka doba na spustenie takejto zmeny,“ uviedla Remišová s tým, že do konca marca budúceho roka by rezort vyplatil dodávateľovi pol milióna eur na ďalšie školenia. „Analyzovali sme zmluvy s dodávateľom. Chýbajú súťažné podklady, ministerka Saková ich nezverejnila. Žiadame ministerku, aby podklady zverejnila,“ vyzýva Remišová s tým, že tento projekt bol zle pripravený už na začiatku.

Podnet na NKÚ a výzva Pellegrinimu

Z tohto dôvodu podľa nej vznikajúci politický subjekt Za ľudí podá podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril tender na nový systém identifikátorov fyzických osôb. Ministerstvo vnútra, ktoré novú legislatívu pripravuje, neposkytlo ani žiaden odhad nákladov na tieto zmeny, vyhlásila Remišová. Vyzvala tiež premiéra Petra Pellegriniho, aby zabezpečil, že vláda nebude pokračovať v rušení rodných čísel a zavádzaní nových identifikátorov. „Keďže ministerstvo zjavne pokračuje v niektorých veľmi drahých, nákladných tendroch, podávame podnet na NKÚ, aby preveril špeciálne tento tender, ale aj ďalšie aktuálne tendre ministerstva vnútra,“ povedala Remišová na pondelkovej tlačovej konferencii.

Zbytočný návrh za stovky miliónov

Podľa Remišovej bude mať tento návrh obrovský dopad na štátny rozpočet, pretože ide o komplikovaný systém. Štát to môže stáť stovky miliónov eur. Návrh ministerstva vnútra Denisy Sakovej je tak podľa novej členky Za ľudí zbytočný. Podľa nej ani potenciálne jednoduchšie elektronické služby štátu v súčasnosti poriadne nefungujú. Nahradenie rodných čísel náhodne generovanými identifikátormi môže podľa nej skomplikovať život napríklad starším ľuďom.

Tí si budú musieť napríklad vymeniť občianske preukazy a preukazy poistencov, ktoré majú momentálne s neobmedzenou platnosťou. Zbytočné náklady bude podľa nej predstavovať aj zavedenie identifikátorov do zdravotnej dokumentácie. „Iné sektorové číslo bude mať poisťovňa, iné úrad práce, iné generálna prokuratúra,“ povedala Remišová s tým, že rodné čísla bežne fungujú aj v iných európskych štátoch.

Rodné čísla by sa mali zrušiť

Ministerka vnútra Denisa Saková koncom júna skonštatovala, že keďže rodné čísla obsahujú dátum narodenia, ľahko sa dá dopracovať k rodnému číslu konkrétnej osoby a to môže byť potom zneužité. Rezort vnútra preto podľa nej plánuje zaviesť pre občanov náhodne generovaný identifikátor fyzickej osoby. Ten by mal pozostávať z desiatich čísel. „Táto myšlienka vznikla, myslím, ešte za ministrovania pána Palka (minister vnútra Vladimír Palko). Vznikali viaceré analýzy a neskôr sme my rozpracovali takúto myšlienku,“ povedala v júni Saková. Rodné číslo sa podľa ministerky využíva pri mnohých úradných úkonoch. „Všade vás skontrolujú najmä na základe rodného čísla, mena a priezviska,“ uviedla ministerka s tým, že túto úlohu by mal prevziať identifikátor.

Podľa návrhu ministerstva vnútra má mať každá osoba pridelený "bezvýznamový identifikátor, ktorý je jedinečný pre každú fyzickú osobu a ktorý tvorí náhodné desaťmiestne číslo generované kryptografickým kľúčom". Tie majú v informačných systémoch nahradiť rodné čísla. „Navrhovaný systém základných identifikátorov zabezpečuje zvýšenie ochrany osobných údajov fyzických osôb vedených v jednotlivých informačných systémoch verejnej správy a prispieva tak k vyššej právnej ochrane dotknutých osôb. Návrh zákona zavádza možnosť presnej identifikácie fyzickej osoby vo všetkých informačných systémoch verejnej správy a umožňuje efektívnu komunikáciu medzi týmito systémami bez rizika združenia údajov z jednotlivých databáz a informačných systémov,“ uvádza v súvislosti s návrhom ministerstvo vnútra.

Návrh z dielne rezortu vnútra

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby pripravuje rezort vnútra. Chce tak zabezpečiť bezpečnú identifikáciu osôb. Rodné číslo ako trvalý identifikačný údaj by podľa navrhovanej legislatívy mali postupne nahradiť identifikátory fyzických osôb. Rezort chce vytvoriť bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby, jedinečný pre každú fyzickú osobu. Zároveň má fungovať sektorový identifikátor, pod ktorým budú inštitúcie evidovať fyzické osoby.

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby by podľa návrhu rezortu vnútra mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020, naplno by sa mala nová sústava identifikátorov využívať v našom právnom poriadku v roku 2030. Rodné čísla sú v SR zavedené od roku 1954, čo podľa ministerstva znamená, že v roku 2053 sa vyčerpajú všetky možné varianty. „Rodné číslo nerozlišuje medzi 1900 a 2000. Rodné číslo vydané v roku 2054 by bolo totožné s už existujúcim rodným číslom. V kontexte uvedeného možno konštatovať, že rodné číslo prestane byť v roku 2054 jednoznačné,“ dodáva rezort.