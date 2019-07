Danko sa stretol s predsedníčkou ruskej Rady federácie: Ďalšie pozvanie na oslavy SNP

Vzájomné ocenenie snahy o bilaterálne dohody, rozvoj priemyslu a podnikateľskej sféry. V takomto duchu sa nieslo stretnutie šéfa parlamentu Andreja Danka s predsedníčkou Rady federácie FZ V. Matvijenko. "Som rada, že spolu vedieme dialóg, naposledy sme sa videli na oslavách víťazstva nad fašizmom. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie," ocenila Dankovu prítomnosť na 74. výročí víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom, ktoré sa konali Červenom námestí, kde bola vojenská prehliadka. "Zastávam názor, že chcem mať vyvážené vzťahy na všetky svetové strany, na východ, na západ, sever i juh," povedal jej predseda národnej rady. Rovnako ocenil vzájomnú vysokú úroveň bilaterálnych vzťahov. Tie rozvíja aj ako hlava zákonodarného zboru.

Zdroj: SITA/AP

Andrej Danko je zároveň jediným šéfom parlamentu, ktorý so sebou na pracovnú cestu zobral podnikateľov a snaží sa o rozvoj ekonomickej diplomacie. Ide teda o unikátnu pracovnú cestu. Prípravy jedného z bodov programu - podnikateľského fóra, na ktorom sa zúčastnili aj slovenskí podnikatelia, trvali desiatky mesiacov. "Mohli ste vidieť tú vysokú úroveň, na ktorej prebiehala prezentácia na úrovni bilaterálnych vzťahov, čiže sme každému podnikateľovi poskytli priestor na rozhovor so svojím náprotivkom," priblížil Andrej Danko novinárom.

Pracovná cesta pokračuje

Rovnako dodal, že jeho pracovná cesta pokračuje v Tatarstane. "Tam by sa mali podpísať bilaterálne zmluvy a zároveň prítomní podnikatelia majú možnosť spoznať aj tento región. Rusko zároveň prijalo opatrenie, ktoré stanovilo, že nebudú dovážať určité produkty, a teda sa budú musieť pochopiteľne vyrábať priamo v Rusku. Tu teda vidím príležitosť pre našich slovenských podnikateľov, aby nestrácali exportné možnosti, ale založili dcérske podniky a investovali priamo v Ruskej federácii. Rusko predstavuje osminu sveta, nemôžeme preto pri takejto šanci zaváhať. Slovenskí podnikatelia môžu vďaka dobre nastoleným vzťahom na úrovni parlamentov v Rusku a v Tatarstane využívať rovnaký potenciál, presne tak ako Nemci, Francúzi," podčiarkol. Faktom totiž je, že poklesom obchodnej bilancie s Európskou úniou narástla obchodná bilancia Ruska s USA. "A na to by sme mali myslieť aj pri rozvoji podnikateľskej sféry," dodal predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

Prisľúbila na oslavy SNP ruskú účasť

„Ďakujem Andrejovi Dankovi za pozvanie na oslavy SNP a sľubujem, že do Banskej Bystrice pošleme delegáciu Rady Federácie. Som rada, že Slovensko ako krajina oceňuje ľudí, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne. To je cesta, ako upevňovať naše bilaterálne vzťahy. Práve tie majú význam pri obchodnej spolupráci. Vážime si aj postoj Slovenska k Rusku v Európe a najmä postoj SR na sankcie EÚ voči nám, ktoré Slováci odmietajú,“ povedala v utorok Valentina Matvijenková.

„Chcem mať vyvážené politické vzťahy na všetky svetové strany. To mi v politike skôr ubližuje, ale u Rusov cítim veľké srdce. Nie vždy je to po vôli liberálom, ktorí ma za to valcujú a majú k dispozícii milióny na kampaň od západných štátov. To sme videli aj v prezidentských voľbách,“ povedal v Moskve v utorok Andrej Danko.