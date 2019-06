FOTO Čížov incident v parlamentnej jedálni má dohru: Nečakaná inšpekcia z najvyšších kruhov

BRATISLAVA - Po kauze s kuracím stehnom, ktorej hlavným aktérom bol smerácky europoslanec Miroslav Číž, sa to v parlamente roztočilo. Najnovšie sa na sociálnej sieti začali so svojim obedom vychvaľovať viacerí členovia parlamentu. Medzi nimi nechýbal ani podpredseda klubu Smer a člen výboru pre hospodárske záležitosti Martin Glváč. Nebol tam však sám.

Skutočne nečakaná spoločnosť sa stretla na piatkovom obede v parlamente. Len málokto z verejnosti by si trúfal tvrdiť, že navonok tvrdí parlamentní rivali by išli spolu na obed, no najnovšie fotografie o tom skutočne svedčia.

Strach dať si stehno

„Dnešný kontrolný obed s predsedom NR SR v jedálni, aby sme zistili ako funguje,“ začína svoj status na sociálnej sieti Glváč. „Mali sme šťastie, prišli sme skôr, a tak sme si mohli objednať z celej ponuky. Nikto okrem predsedu NR SR si však netrúfol objednať kuracie stehno,“ nenápadne narážal vo svojom statuse Glváč na nedávny incident s týmto jedlom.

Ako na poslednej večeri

Pri zachytení obedového menu, ktoré si objednal sám predseda parlamentu Danko si Glváč neodpustil skoro biblické prirovnanie. „Chcem upriamiť vašu pozornosť na fotografiu, kde predseda NR SR sedí ako na poslednej večeri a nie obede,“ poznamenal Glváč.

​Držia hladovku

Skutočne spoločný obed neodmietajú ani niektorí opoziční poslanci. Niekto by si mohol myslieť, že skupiny koaličných a opozičných poslancov sedia aj na obedoch zvlášť, no realita je takáto.

„Poslanec zo Sme-rodina Ľudovít Goga si na základe klesajúcich preferencií netrúfol objednať kompletné menu, ale dal si skromne takúto kombináciu delenej stravy: 1 ks šalát a 1 ks moravský koláč, že si ani viac nezaslúži,“ popísal jeho pomerne skromný výber jedla Glváč.

Nečakaná zostava v rade

Opozičný nezaradený poslanec Martin Poliačik sa zase v rade na obed ocitol medzi dvoma koaličníkmi. Spočiatku to vyzeralo, že si ho vychutnajú pri jednom stole, no Poliačik sa pre Topky vyjadril, že ide o náhodu.

„Postavil som sa do radu na obed a vzápätí za mnou prišli Andrej Danko aj Martin Glváč a za nimi ešte aj kancelár Daniel Guspan. Ja naozaj nemám ako ovplyvniť poradie, v ktorom prídu poslanci na obed. Okrem nás tam bolo ešte ďalších šesťdesiat ľudí. Išlo o zhodu okolností. Nechodím teda s Andrejom Dankom a s Martinom Glváčom na spoločné obedy,“ povedal nám Martin Poliačik.

Dostál chce byť trendy

Jedinečný moment podeliť sa o svoj obed na sociálnej sieti neprepásol ani overovateľ Ústavnoprávneho výboru NR SR Ondrej Dostál, ktorý sa rozhodol na poslednú chvíľu zmeniť jedálniček.