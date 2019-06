VIDEO Slovensko zasiahli búrky, ľudia sa spamätávajú zo škôd: V týchto lokalitách zažili pohromu

Od štvrtka do nedele do 14. hod spadlo na Slovensku zväčša od 5 do 30 milimetrov zrážok, ojedinele aj výrazne viac. Napríklad v Malackách meteorológovia namerali 68 a na Sliači 78 milimetrov zrážok. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti. Podľa meteorológov boli zrážky počas nedele pozorované najmä na západnom a strednom Slovensku, na východe ich bolo menej.

Výdatný dážď na Záhorí zaplavil Malacky. „Doviezli aj novú kanalizáciu, aby tu takéto jazerá neboli,“ uviedla Katarína k svojim snímkam, ktoré dokumentujú parkovisko zatopené vodou.

Zdroj: Tip čitateľa/Katarína

Zdroj: Tip čitateľa/Katarína

Veľké Zálužie, obec v okrese Nitra, sa spamätáva zo škôd, ktoré tam napáchala intenzívna búrka. Voda tamojším obyvateľom zaplavila domy a ulice. V tejto súvislosti bola potrebná pomoc hasičov, ktorí odčerpávali vodu. „Všetko sa to vždy vyleje k nám, situácia je každoročná. Bahno v suteréne domu,“ posťažovala sa nám čitateľka, ktorá je i autorkou nasledujúceho videa.

Silná búrka sa prehnala aj mestom Kráľovský Chlmec v Košickom kraji. Pod vodou tam skončilo viacero cestných komunikácií.

Nepriazeň počasia potrápila aj Liptovský Mikuláš. Centrum stredného Liptova súžila búrka s krúpami. Video nám poslal čitateľ Vladimír.

Výrazná búrková činnosť sa objavila aj v meste Kremnica v okrese Žiar nad Hronom, kde priniesla prívalový dážď a krúpy.

Zrážkovo veľmi výrazná búrka sa prehnala aj východným Slovenskom, kde do Michaloviec priniesla problémy. V meste sa vyskytol prudký, prívalový dážď, ktorý priniesol okolo 30 mm zrážok, priblížili odborníci z iMeteo.sk. V danej oblasti zostali po búrke niektoré cesty a ulice pod vodou.

„Podľa všetkého sa nad mestom Michalovce vyskytol microburst. Microburst je intenzívny zostupný prúd vzduchu, ktorý po dotyku so zemským povrchom vyvolá divergentné prúdenie s ničivými účinkami. Divergentné znamená, že vzduch sa po dotyku so zemským povrchom rozteká do strán. Toto roztekanie je podobné, ako keď pustíme k zemi balón s vodou. Voda sa roztečie divergentne, do všetkých strán. Microburst prináša silný nárazový vietor,“ píše portál.

Hasiči boli vyslaní k viac ako 100 udalostiam spôsobených dažďom

Počas sobotňajšieho popoludnia hasiči zaznamenali nárast výjazdov k udalostiam v súvislosti so silným dažďom. Najčastejšie museli zasahovať pri odčerpávaní vody zo zatopených pivníc, rodinných domov a cestných komunikácií, v niekoľkých prípadoch pomáhali pri popadaných stromoch. Bilancia výjazdov sa vyšplhala na viac ako 100, pričom najčastejšie pomáhali v Bratislavskom kraji, a to až 62-krát. V Trnavskom kraji boli vyslaní k 25 udalostiam, v Banskobystrickom kraji pomáhali 13-krát, v Košickom 9-krát, v Nitrianskom a Prešovskom kraji raz.

Ako v nedeľu spresnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti, na juhozápade už búrky ustali, no do Košického a čiastočne aj Banskobystrického kraja postúpil od juhu búrkový systém, ktorý priniesol intenzívne zrážky. „Na Gemeri ojedinele vyše 40 mm. Momentálne sú najsilnejšie búrky v Above. V priebehu večera a noci budú búrky postupne aj tu ustávať,“ uviedol.

Zdroj: FB/SHMÚ

Bude pršať aj dnes?

Do našej oblasti sa rozširuje od severu okraj tlakovej výše.

Meteorológovia očakávajú, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky alebo búrky by sa mali vyskytnúť iba ojedinele. Predpokladané množstvo zrážok je do 2 mm, pri búrkach ojedinele okolo 10 mm.

Zdroj: SHMÚ

Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31, na Orave a pod Tatrami bude okolo 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 16 stupňov. Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h.