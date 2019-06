Prvé návštevy u Čaputovej v paláci: Reakcia na Ficovo ultimátum, čo na to Pellegrini s Dankom?

BRATISLAVA - Prezidentku Zuzanu Čaputovú dnes čaká prvé oficiálne stretnutie s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom a premiérom Petrom Pellegrinim. Na programe bolo niekoľko tém. Medzi inými aj voľba generálneho prokurátora či sporná voľba ústavných sudcov. Danko vyhlásil, že bude voliť šiestich sudcov a bude k tomu nabádať aj ostatných, napriek tomu, že jeho koaliční partneri môžu mať iní názor. Pellegrini súhlasil. Ak by to bolo na ňom, bolo by to už dávno vybavené.

Krátko pred deviatou hodinou prijala prezidentka Zuzana Čaputová predsedu parlamentu Andreja Danka, ktorý jej pri privítaní odovzdal kyticu. O desiatej prijala aj premiéra Petra Pellegriniho. S oboma prebehne stretnutie, po ktorom bude nasledovať krátky brífing. S oboma rozoberala aktuálne témy.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prezidentka pri voľbe ústavných sudcov neustúpi, Danko a Pellegrini súhlasia

Zrejme najdôležitejšou témou stretnutia bola voľba ústavných sudcov. Prezidentka uviedla, že vymenuje ústavných sudcov po tom, čo jej Národná rada SR dodá ďalších šiestich chýbajúcich kandidátov. Pokiaľ šesticu parlament zvolí vo štvrtok, prezidentka vymenuje kandidátov čo najskôr tak, aby Ústavný súd SR bol už na budúci týždeň plne funkčný. Zhodla sa na tom aj s predsedom parlamentu Andrejom Dankom i s predsedom vlády Petrom Pellegrinim.

Čaputová chce v prípade neúspechu čakať až do zvolenia plného počtu na uvoľnené miesta, teda 18 kandidátov. „Zhodli sme sa na tom, že najlepšie bude, ak už na tejto schôdzi dôjde k voľbe zvyšných kandidátov. Oceňujem postoj, ktorý doposiaľ prebehol,“ povedala prezidentka. „Moje stanovisko sa nemení. Jediné, čo dodržiavať musím a budem je Ústava, ktorá hovorí jasne, dvojnásobný počet kandidátov na uvoľnené miesta,“ povedala s tým, že chýba už len šesť kandidátov. „Ja nemôžem a nebudem podliehať politickým tlakom.“

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Fico dal Čaputovej ultimátum

Predseda strany Smer-SD Robert Fico ešte v pondelok uviedol, že NR SR nemá dôvod voliť sudcov, kým nová prezidentka nevymenuje ďalších troch z deviatich už zvolených. Podľa Fica totiž hrozia v opačnom prípade žaloby neúspešných kandidátov. „Nevidím na diskriminačné žaloby žiaden dôvod, zvolení uchádzači sú stále v hre a môžu byť vymenovaní. Chcem preto apelovať aj na poslancov, pretože sme blízko tomu, aby bol Ústavný súd SR plne obsadený,“ dodala prezidentka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Nech rátame, koľko rátame, pani prezidentka by mala vymenovať troch sudcov Ústavného súdu SR a až potom by sme mohli voliť ďalších kandidátov,“ povedal Fico povčerajšej Koaličnej rade. Odôvodňuje to tým, že ak Čaputová sudcov nevymenuje a oni by pristúpili k voľbe ďalších sudcov, kandidáti, ktorých už zvolili, by mohli podať diskriminačné žaloby. „Musí vymenovať ďalších troch, pokiaľ to neurobí, nemáme žiaden dôvod voliť,“ povedal s tým, že sa na tom zhodli na Koaličnej rade. Dnes opäť zopakoval, že nikto nebude zvolený. Taká je dohoda na Koaličnej rade a hovoril o tom aj s Dankom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa Pellegriniho je to nekonečný príbeh

Pellegrini zopakoval, že na svojom postoji ohľadom voľby kandidátov na ústavných sudcov trvá. „Ja som človek, ktorý má rad výsledky a energiu míňa na vyrišenie problému. Ak sa pozriem na to, ako prebieha voľba kandidátov na ústavných sudcov, tak to naozaj na môj vkus trvá dlho a je z toho nekonečný príbeh,“ povedal Pellegrini. „Nemyslím si, že toto môže pomôcť tejto krajine. Ságu voľby treba čo najskôr ukončiť,“ uviedol s tým, že ÚS by mal byť funkčný.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pellegrini zároveň povedal, že rešpektuje deľbu moci. Priznal, že parlament mu rád vytýka, že komentuje jeho kroky. Dnes sa však bude snažiť diskutovať aj s predsedom Robertom Ficom, s ktorým sa stretne. „Na rozhodnutie poslaneckého klubu nemám vplyv, ak sa väčšina nejako rozhodne. Ja sa budem snažiť, aby parlament navolil plný počet kandidátov,“ dodal. „Ak by táto otázka bola dnes v rukách vlády SR, tak vám môžem garantovať, že by to bolo do niekoľkých dní vybavené.“

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Danko bude voliť šiestich sudcov

Rovnaký názor zastáva aj Danko, ktorý bude osobne voliť šiestich chýbajúcich kandidátov. Predseda parlamentu plánuje pred voľbou kandidátov ešte apelovať na koaličných partnerov, aby k tejto téme pristúpili zodpovedne. „Verejne vyhlasujem, že budem voliť šesť sudcov, pretože je najvyšší čas ich dovoliť. Samozrejme, rešpektujem názory koaličných partnerov, ktoré nemusia byť rovnaké ako moje,“ povedal Danko s tým, že rokovanie s opozíciou by bolo porušením koaličnej dohody. „Vidím tam mená ako Edita Pfundtner, Rado Procházka. Ako človek budem voliť ľudí, ktorých tam vidím a zvolím šesť,“ vyhlásil a vyzval k tomu aj koaličných partnerov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Fico už začal boj s prezidentkou Čaputovou

Ficovo ultimátum usvedčuje predsedu Smeru z absolútneho nezáujmu o ústavnosť na Slovensku. Vo svojom stanovisku to uviedla strana SaS. „Robertovi Ficovi záleží len a len na vyvolávaní konfliktov, a to aj s novou hlavou štátu. Prezidentka Čaputová sa vyjadrila, že doplňujúci počet ústavných sudcov vymenuje až potom, čo jej parlament ponúkne plný, teda dvojnásobný počet kandidátov. Je to právne legitímna a zároveň logická požiadavka, aby mala prezidentka pohromade celú ponuku kandidátov a mohla z nej vybrať tých najlepších,“ povedal poslanec parlamentu za SaS a člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Robert Fico sa podľa liberálov radšej dopustí ústavnej sabotáže, aby hlave štátu tento výber zúžil a zároveň ju vydieral. „Vyzývame koaličné strany SNS a Most-Híd, ako aj poslancov Smeru-SD, aby sa správali v súlade so svojim ústavným sľubom a neslúžili temným záujmom Roberta Fica, ktorý úplne otvorene stojí proti právu a spravodlivosti v našej krajine,“ uzavrel poslanec za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Vládne strany by mali prestať špekulovať

Aj strana Spolu podporuje postup prezidentky, ktorá počká na zvolenie kompletného počtu kandidátov na sudcov ústavného súdu. Líder mimoparlamentnej strany Miroslav Beblavý vyzval vládne strany, aby prestali špekulovať a politikárčiť a konečne zvolili ústavou stanovený počet kandidátov z ktorých si má prezidentka vybrať. Súčasný postup vládnej koalície označil za prejav hrubej neúcty k ústavnému súdu a jeho úlohe garantovať ochranu základných práv a slobôd ľudí na Slovensku.

Zdroj: PS



„Poslanci a poslankyne SPOLU vždy volili potrebný plný počet kandidátov. Naďalej sa zaväzujeme postupovať zodpovedne tak, aby sme čo najrýchlejšie plne sfunkčnili ústavný súd. Sme pripravení vo štvrtok opäť hlasovať za šiestich kvalitných kandidátov. Ak sa ani na štvrtý raz koalícii nepodarí zvoliť potrebný počet sudcov, bude to ďalším dôkazom neochoty a neschopnosti vládnuť,“ uviedol Beblavý.

Stretnutia boli konštruktívne

Prezidentka Čaputová bola s oboma stretnutiami spokojná. Ešte pred jej inauguráciou sa dohodli, že najlepšie bude, ak budú mať najvyšší ústavní činitelia konštruktívnu a vecnú spoluprácu. V takom duchu prebehli aj jej prvé oficiálne stretnutie s predsedom parlamentu. „Musím konštatovať, že aj toto dnešné stretnutie zatiaľ v tomto duchu stále prebiehalo a prebieha. Informovali sme sa navzájom o tom, že chceme zachovať pravidelnosť našich stretnutí a vzájomnú informovanosť v priebehu výkonu mandátu,“ povedala po stretnutí s Dankom prezidentka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

To isté platí aj s premiérom Pellegrinim. „Podobne, ako po predchádzajúcom stretnutí, som rada, že aj toto stretnutie sa nieslo vo vecnom a konštruktívnom tóne. Prebrali sme agendu, ktorú sme obaja považovali za dôležitú. Dohodli sme sa na tom, že naša komunikácia bude prebiehať na pravidelnej báze a dohodneme si pravidelný režim stretnutí,“ povedala s tým, že chce byť informovaná o tom, čo sa aktuálne deje. Pellegrini povedal, že sa v mnohých témach zhodli. Tému Ústavného súdu sám na tlačovke nenačal, hovoril hlavne o ekológii.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pellegrini ocenil, že sa mohli stretnúť už po niekoľkých hodinách od inaugurácie. „Môžem potvrdiť, že aj dnes sme na väčšinu vecí, o ktorých sme hovorili, našli rovnaký názor. Je to dobrý základ pre Slovensko,“ povedal s tým, že rokovali veľmi konkrétne a otvorene. Prioritou oboch je zlepšovať život občanov Slovenska. „Budem veľmi rád, keď nájdem v pani prezidentke spojenca a partnera aj v ťažkých chvíľach,“ uviedol premiér. S piliermi Čaputovej sa plne stotožňuje.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Obnovenie deklarácie

Témou boli zahraničné cesty, zahraničnopolitická orientácia a dotkli sa aj ciest do Ruska. Postoje prezidentky budú v súlade s deklaráciou troch najvyšších ústavných činiteľov a programovým vyhlásením vlády. Danko zároveň povedal, že sa dohodli na „refreshnutí“ deklarácie z jesene 2017, s čím súhlasila aj Čaputová. Pellegrini takisto víta obnovenie deklarácie. Dokument, podľa ktorého životným priestorom Slovenska je EÚ a NATO, podpísali vtedy prezident Andrej Kiska, predseda NR SR Andrej Danko a vtedajší premiér Robert Fico. Text deklarácie by sa pritom meniť nemal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prezidentka a Danko sa informovali o svojich nadchádzajúcich cestách do zahraničia. „Rozvoj ekonomických vzťahov je namieste, pokiaľ neohrozuje hodnoty Európskej únie, s čím predseda parlamentu Danko súhlasil,“ informovala Čaputová. Danko býva kritizovaný za časté návštevy Ruska a spochybňovanie protiruských sankcií. Danko dodal, že pre neho je Európska únia najdôležitejšia, aj z hľadiska obrany a vojenských otázok. Prezidentku čaká vo štvrtok prvá cesta do Českej republiky, budúci týždeň pôjde do Bruselu. Témou bola aj voľba generálneho prokourátora. Prezidentka presadzuje zmeny pri voľbe generálneho prokurátora. Chce, aby kandidátov mohli navrhovať nielen poslanci parlamentu. Avizovala to po stretnutí s premiérom Pellegrinim, ktorý to podľa jej slov podporuje.