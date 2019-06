Vzťah s Ficom je pracovný, tvrdí Pellegrini: O poste predsedu Smeru nerozmýšľam

Vyjadril sa tak na otázku, aké sú vzťahy v Smere a medzi nimi osobne, keďže každý z nich presadzuje iný prístup k voľbe kandidátov na ústavný súd. Expremiér Fico, ktorý mal záujem o stoličku na Ústavnom súde SR, je za to, aby NR SR vo štvrtok nikoho nezvolila. Pellegrini si myslí, že kandidátov už mali zvoliť dávno.

„Už po prvej voľbe som vyjadril poľutovanie nad tým, ako to dopadlo. Svoj postoj nemienim meniť ani dnes, bez ohľadu na to, či niekto iný má iný názor,“ povedal Pellegrini. Pripomenul, že on ako šéf slovenskej exekutívy do voľby nemôže nijako zasiahnuť, keďže ju majú v rukách poslanci a poslankyne NR SR. „Keby o tom rozhodovala vláda, urobil by som všetko preto, aby toto bolo uzavreté a mohli sa venovať tomu, čo trápi občanov. Ale rešpektujem deľbu moci a podľa nej o kandidátoch rozhoduje parlament,“ pokračoval premiér.

Zdroj: TASR - František Iván

Pellegrini sa však nevyjadril k svojej politickej budúcnosti. Tvrdí, že žiadnou straníckou predsedníckou stoličkou sa nezaoberá, zaoberá sa tým, ako zlepšiť život ľuďom. Predpokladá, že Smer, podobne ako každá iná strana, využije leto na to, aby sa pripravili, upravili svoj program tak, aby na jeseň mohli naplno zabojovať o voliča pred jarnými parlamentnými voľbami. Premiér takisto dodal, že je momentálne plnohodnotným podpredsedom strany a verí, že strane, v ktorej je, sa podarí udržať pozíciu najsilnejšej strany. Na otázku, či predsa len nemá záujem o post predsedu Smeru, Pellegrini povedal, že Fico sa po svojom návrate zo zahraničia jasne vyjadril. „Plánuje stranu ako predseda strany doviesť do volieb. Táto otázka je teda neaktuálna a irelevantná,“ dodal.