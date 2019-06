Béla Bugár ponúkol funkciu predsedu: Predsedníctvo to odmietlo

Volby19 Bugár prezident kandidatúra BAX

Zdroj: FOTO TASR - Jakub Kotian

BRATISLAVA - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár ponúkol na predsedníctve svoju funkciu, predsedníctvo to odmietlo. Povedal to vo štvrtok novinárom. Ďalšími krokmi Mosta-Híd do budúcnosti sa má zaoberať budúcotýždňová republiková rada. Bugár na otázku, či aj tam ponúkne svoju funkciu, odpovedal, že odkazovať cez médiá nebude nič.