Objavila sa špekulácia, že Droba chce spolupracovať s Kiskom! V rozhovore prezradil, aká je pravda

Podľa portálu hnonline.sk je práve Juraj Droba ďalším z ľudí, ktorí zvažujú spoluprácu s už dosluhujúcim prezidentom. V rozhovore s Jurajom Drobom sme sa preto rozhodli priamo opýtať na to, ako to vyzerá s touto spoluprácou a o čom boli rozhovory s Kiskom.

Údajne ste sa s pánom prezidentom Andrejom Kiskom rozprávali o jeho politickej budúcnosti. Je to pravda?

Hovorili sme o tom, ako by malo vyzerať Slovensko po voľbách 2020.

O čom ste sa s pánom prezidentom rozprávali?

Prezident mi hovoril o svojich zámeroch pri zakladaní politického subjektu. Ja som mu hovoril predovšetkým o tom, ako to robíme u nás na Bratislavskom samosprávnom kraji. Pán prezident ocenil spôsob, akým riadime kraj. Povedali sme si do budúcna, že dobrí A šikovní ľudia to budú musieť spolu potiahnuť a spolupracovať na oprave krajiny.

Dostali ste ponuku na spoluprácu od Andreja Kisku?

Pán Kiska nie je odkázaný na to, aby chodil po Slovensku a dával rôzne ponuky. Vyjasňovali sme si pozície. Ja som mu povedal, že som županom za stranu Sloboda a Solidarita. Na tom sa nič nemení. Akurát sme si povedali, že je potrebné, aby po voľbách spolupracovali všetci tí, ktorí to so Slovenskom myslia dobre.

Je pre vás pán Kiska v niečom iný od súčasných politických predstaviteľov v parlamente?

Pán Kiska z môjho pohľadu so cťou ustál päť rokov v pozícii prezidenta, s tým, že mal v podstate od začiatku nepriateľov a silných súperov. Myslím si, že bol výrazným prezidentom a ja som mu dokonca na Bratislavskom samosprávnom kraji, keď nás prišiel navštíviť, verejne poďakoval za tých päť rokov služby Slovensku.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Ako reagujete na mená, ktoré už budúca strana Andreja Kisku v kampani avizovala? Boli to napríklad Juraj Šeliga, Miroslav Kollár a Vladimír Ledecký

Miroslava Kollára poznám dlhé roky. Vnímam ho ako slušného človeka a kvalitného komunálneho politika. Pán Ledecký je dlhoročne chválený starosta, ktorý dokázal vo svojej obci integrovať rómsku komunitu. Pred týmto dávam určite klobúk dolu. Pána Šeligu nepoznám vôbec nad rámec toho, že bol organizátorom protestov Za slušné Slovensko, ktorých som sa zúčastňoval. Predpokladám, že je to slušný, mladý človek, ktorý má perspektívu.

Prezradil vám už názov strany?

My sme vôbec o tomto ďalej nehovorili, lebo sme len každý zo svojej pozície hovorili o tom, ako by malo vyzerať Slovensko po voľbách. Nemyslím si, že existuje dôvod, pre ktorý by sa mal pán Kiska so mnou radiť o názve svojej strany.

Ako reagujete na aktuálne prieskumy, ktoré Kiskovi vykresali viac ako 10-percentné preferencie? O trochu silnejší štart mala vaša strana Sloboda a Solidarita v roku 2010, keď zažila pri voľbách premiéru s výsledkom viac ako 12 percent.

V podstate tie výsledky v prieskume pána Kisku korešpondujú presne s tým, čo som odhadoval. Ja sa celkom venujem prognózovaniu volebných výsledkov a hovoril som, že akonáhle ohlási vznik nového subjektu, tak že plus-mínus desať percent určite bude mať. Strana Sloboda a Solidarita je veľmi jasne vyprofilovaná ako pravicovo-liberálna strana, takže určite si udrží tých svojich pravicových liberálov. Myslím si, že máme dostatok šikovných a uveriteľných tvári, ktoré stranu ťahajú nahor. Okrem predsedu Sulíka aj ďalší ľudia, pre ktorých je pravicovo-liberálna a ekonomická agenda naozaj doménou. Ja sa neobávam o to, že by SaS nejakým spôsobom výraznejšie strácalo.