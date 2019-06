Ďalším členom Kiskovej strany je primátor Hlohovca: Zmena je možná len na politickom ihrisku

Andrej Kiska v príhovore počas zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Do vznikajúcej strany úradujúceho prezidenta Andreja Kiska sa pridá ďalší človek. Ide o primátor Hlohovca Miroslava Kollára. Oznámil to na Facebooku s tým, že ku Kiskovi sa rozhodol pridať, lebo chce meniť veci a uchádzať sa o mandát od ľudí, aby im mohol slúžiť. Síce prezident avizoval, že podrobnosti a mená ľudí oznámi až po 17. júni, no už včera sa objavili mená prvých ľudí, ktorí budú súčasťou jeho strany.