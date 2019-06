Už sa to blíži! Prvé mená v Kiskovej strane: Bývalý aktivista aj starosta, ktorý postavil kúpalisko

BRATISLAVA - Prezident Andrej Kiska o necelé dva týždne končí v úrade prezidenta. Jeho politická kariéra však bude pokračovať. Začiatkom apríla oznámil, že zakladá stranu, no všetky podrobnosti, program i mená oznámi až po inaugurácii prezidentky. Na facebookovej stránke Je nás viac sa však objavilo prvé meno. V strane Andreja Kisku by mal pôsobiť starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký. Krátko na to potvrdil vstup do strany aj Juraj Šeliga.

Starosta Spišského Hrhova oznámil svoje rozhodnutie na facebookovej stránke Je nás viac. Andrej Kiska zatiaľ oficiálne nič nepotvrdil. Prvé detaily jeho strany, ktorej vznik oznámil začiatkom apríla, by mali byť známe po 17. júni. Krátko na to oznámil oficiálne vstup do strany aj Juraj Šeliga. Ten pred pár dňami vystúpil z iniciatívy Za slušné Slovensko.

Do politiky po boku Kisku

Začiatkom týždňa oznámil Juraj Šeliga, že vystúpil z iniciatívy Za slušné Slovensko. Odvtedy bolo viac-menej isté, že skončí v budúcej strane Andreja Kisku. Svoje oficiálne rozhodnutie však podľa jeho slov chcel prv oznámiť svojim blízkym, rodičom Jána a Martiny a organizátorom z iniciatívy. Kisku zároveň požiadal, aby mohol ešte pred 17. júnom povedať, že sa dohodli na spolupráci. „Andrej Kiska povedal, že si váži moju úprimnosť, že tomu rozumie. Pretože transparentnosť a ľudskosť sú hodnoty, na ktorých chceme budovať novú politickú stranu a preto je dobre ich aplikovať na seba od prvého momentu,“ napísal.

„Hovorím to preto verejne. Do straníckej politiky vstúpim po boku Andreja Kisku. Viem, že budete mať ešte pred 17. júnom veľa otázok, preto chcem odpovedať aspoň na tri základné – prečo politika, prečo Andrej Kiska a za čo chcem bojovať,“ uviedol. Nad tým, ako bude v politike pokračovať, rozmýšľal dlho. Prvýkrát sa s Kiskom o novej strane rozprával v apríli.

Prečo Kiska?

Po úvahách dospel k záveru, že ak chcem presadzovať konkrétne riešenia, navrhovať zákony a zastupovať ľudí v parlamente musí vstúpiť do strany a uchádzať sa o hlasy občanov. „Vždy som hovoril, že nesmieme pohŕdať politikou a ak som bol ja ten, ktorý vyzýval ľudí, aby vstúpili do politiky, chcem im ísť príkladom. Chcem ukázať, že ak chceme žiť v dobrej krajine, nesmieme sa báť a musíme prebrať zodpovednosť za jej smerovanie,“ povedal Šeliga.

Kiska ho presvedčil piatimi rokmi vo funkcii prezidenta a mnohými ďalšími vecami. „Tým ako sa vždy snažil stáť na strane ľudí. Tým, ako zápasil proti korupcii a rozkrádaniu štátu. Tým ako sa nezľakol nátlaku a vydierania. Myslím, že ľudia to vidia tiež, koniec koncov je to dlhodobo najdôveryhodnejší politik na Slovensku,“ dodal s tým, že pozorne počúval aj jeho predstavu o tom, ako vidí budúcnosť Slovenska, ale aj jeho úprimnosťou a schopnosťou priznať si chybu a ospravedlniť sa.

Pohodový chlap: Nebláznite, tykajme si

„V dobe veľkých eg a alfasamcov je to pre mňa veľmi, veľmi cenná vlastnosť. Nikto z nás nie je bez chyby, ale to čo nás definuje je to, či si tieto chyby vieme priznať, ospravedlniť sa a poučiť sa. Presvedčil ma tým, že vytrvalo hľadá veci, ktoré nás spájajú a nie to, čo nás rozdeľuje. Nesnaží sa byť ani fundamentalista ani extrémny liberál. Volí si zdravý sedliacky rozum,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie bývalý hovorca iniciatívy.

Popísal aj jedno zo stretnutí, na ktoré Raz sme sa stretli a ja som bol v tričku a roztrhaných rifliach. „Prepáčte pán prezident, že som takto oblečený, nečakal som, že stretnem prezidenta. By ma videla mama, by mi dala, že som tu otrhaný ako bezdomovec,“ povedal vtedy Kiskovi. „On sa začal hrozne smiať a hovorí: „Nebláznite, tykajme si a závidím Vám, že nemusíte mať oblek.“ Ľady sa v debate veľmi rýchlo zlomili.“ Priznal, že mnohí ho odhovárali a hovorili mu, aby s Kiskom nešiel do strany. Dôvodom boli konšpirácie, že bolo všetko dávno dohodnuté. Nakoniec ho však prezident presvedčil.

Šeliga bude bojovať proti korupcii a rozkrádaniu štátu

Jeho cieľom bude boj proti korupcii a rozkrádaniu štátu, fungujúca polícia, prokuratúra a súdy. „Majetkovú a nielen politickú zodpovednosť politikov za ich rozhodnutia. Transparentnosť a efektivitu štátu. Slovensko ako skutočne právny štát. Politika, ktorá je služba a vráti sa čo najviac k rukám občanov. A hlavne slušné a spravodlivé Slovensko,“ dodal. „Je úžasné vidieť, koľko je nás takých, čo chceme v našej krajine zmenu. A tá zmena je na dosah, pretože „Je nás viac!“.“

Idem do toho!

„Vraj je úspech, keď o vás píšu v New York Times. Vraj je úspech, keď k vám chodia druhí po rady. Vraj je úspech aj to, že sa vašou prácou pýšia ministri, či premiér v zahraničí,“ napísal Ledecký. Podľa neho to na úspech nestačí. „Skutočný úspech je, keď nám na dvere obecného úradu zaklope človek, a povie, že sa mu v Spišskom Hrhove dobre žije,“ uviedol starosta, ktorý je hrdý na život, ktorý sa im podarilo v dedine rozprúdiť.

Dnes má Spišský Hrhov dvakrát toľko obyvateľov ako pred 20-imi rokmi. „Rómovia u nás pracujú, zveľaďujú obec, bývajú v murovaných domoch, rómske deti chodia do školy, kým inde žijú v chatrčiach a točia sa v začarovanom kruhu úžery a vylúčenia. Naša obec nečaká len na to, čo jej kvapne od štátu, máme vlastnú obecnú firmu, ktorá nielen zamestnáva ľudí z obce a okolia, ale tiež produkuje obci zisk. Vďaka nej sme si mohli postaviť obecné kúpalisko, posilňovňu, múzeum hudby, nový obecný úrad a iné vymoženosti, na ktoré sme hrdí,“ opísal úspechy obce starosta.

Východ Slovenska sa vyľudňuje

Podľa Ledeckého sa východ Slovenska a ďalšie regióny vyľudňujú a mnohí politici podľa neho dávajú pred rómskou témou hlavu do piesku. „Kým rómska populácia rastie a nenachádza cestu von z osád a chudoby. Pomoc regiónom riešia od stola ľudia v Bratislave a nemajú šajnu, čo naše regióny skutočne sužuje. Nevidia príbehy rodín, kde obaja rodičia opatrujú seniorov v Rakúsku, lebo závod, kde celý život pracovali, zavreli. Nevidia ani poľnohospodárov. Nevidia, lebo sú ďaleko od života v malých mestách a dedinách, ktorý paradoxne, tvorí najväčšiu časť Slovensku.“

Pokiaľ by posledných 20 rokov frflali a nevzdali veci do vlastných rúk, dnes by o nich nepísali, uviedol Ledecký. „Preto je treba začať. A ja chcem pomôcť. So mnou aj ďalší moji spolupracovníci a kolegovia zo samospráv. Rád odovzdám svoje dlhoročné skúsenosti a vyskúšané riešenia pomoci regiónom. Rád prispejem k tomu, aby sa veci pohli vpred. A viem, že takých #jenasviac,“ dodal.