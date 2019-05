Budúci prezidentský pár v ohrození: Čaputová priznala krízu vo vzťahu

Rozvedená budúca prezidentka Zuzana Čaputová tvorila pár s architektom Petrom Konečným. Ten stál po jej boku aj počas predvolebnej kampane a oslavoval s ňou aj víťazstvo v prezidentských voľbách. Lídri strán Spolu a Progresívneho Slovenska mu dokonca darovali aj tričko s nápisom "Prvý frajer".

Zdá sa však, že povolebné obdobie si vyžiadalo svoju daň aj v súkromnom živote prezidentky. Ako oznámila Čaputová na sociálnej sieti, momentálne prechádzajú náročnejším obdobím. Dokazuje to aj fakt, že Čaputová bola aj v eurovoľbách voliť sama, pričom sme ju vždy mohli vidieť s partnerom.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Kríza vo vzťahu

"Možno ste si všimli, a ak by aj nie, radšej vám to povieme úprimne. V poslednom období nás nie je spolu s partnerom Petrom vídavať. Nechceme, aby sa o tom špekulovalo, ani vás nechceme zavádzať spoločným vystupovaním na verejnosti. Radšej budeme s Petrom úprimní a povieme vám, že naozaj prechádzame ťažkým obdobím vyrovnávania sa so situáciou, v ktorej sme sa ocitli," napísala Čaputová s tým, že vyjadrila vieru v to, že ju jej fanúšikovia pochopia.

Zdroj: facebook, instagram

"Nie sme prvý ani posledný pár, ktorý prechádza takýmto obdobím. Musíme sa ale, zároveň, venovať aj svojim povinnostiam. Ja sa sústredím na prípravu do výkonu funkcie, na ktorú ste mi dali dôveru. Plánujeme zahraničné cesty, inauguráciu a budujeme tím, z ktorého vám už zajtra oznámime prvé mená," dodala budúca prezidentka. Ešte začiatkom mája pritom Konečný zverejnil na sociálnej sieti fotografiu z Francúzska, kde boli spolu na dovolenke.