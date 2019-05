Blaha mal skončiť už dávno! Politológ hodnotí: Robí hanbu strane aj parlamentu

BRATISLAVA - Kontroverzné statusy poslanca Smeru Ľuboša Blahu sú známe mnohým. Jeho protieurópske názory však minulý týždeň kritizoval premiér Peter Pellegrini. Podľa neho by človek, ktorý nazýva Európsku úniu bandou lúzrov, by mal zvážiť pôsobenie v európskom výbore. Na druhej strane šéf Smeru Robert Fico sa Blahu zastal. Podľa politológa je však takýto postoj hanbou pre ich stranu i pre parlament.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka nie je postoj Ľuboša Blahu správny. „Poslanec Blaha je ľavicový extrémista a extrémisti sa predsa do dôležitých funkcií nedosadzujú. Svojou kritikou pripomína rolu bankového lupiča dosadeného do funkcie riaditeľa banky,“ uviedol pre Topky politológ.

Pellegrini porušil princíp

Podľa Štefančíka pôsobí Blaha mimoriadne schizofrenicky, keď podkopáva význam organizácie, ktorú by mal z titulu svojej funkcie obraňovať. „Ale na komentovanie schizofrenických stavov sú tu predsa iní odborníci,“ poznamenal politológ.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský, Ľudovít Vaniher

Výroky premiéra Petra Pellegriniho a šéfa Smeru Roberta Fica na adresu Ľuboša Blahu sa rôznili. Kým podľa Pellegriniho by takýto človek mal zvážiť pôsobenie v európskom výbore, podľa Fica je Blaha proeurópsky orientovaný. V Smere to podľa Štefančíka donedávna fungovalo ako v rodine z filmu Krstný otec. „T. j., ak chcem niekoho z rodiny kritizovať, musím to urobiť vo vnútri organizácie, nie smerom navonok. Lebo v prípade verejnej kritiky niekoho z rodiny odhalím svoju slabinu nepriateľom. Rodina má totiž držať pokope bez ohľadu na to, aké vnútorné rozpory musí riešiť,“ uviedol politológ.

„Tejto zásady sa držal nielen don Corleone, ale aj Robert Fico. Na rozdiel od mnohých ďalších strán, ktorých predstavitelia sa verejne znevažovali, čoho dôsledkom bol ich postupný zánik. Lebo v takom prípade ukážem nepriateľom svoju vlastnú slabinu. Pán Pellegrini, bez ohľadu na to, ako taliansky znie jeho meno, tento princíp vážne porušil,“ myslí si Štefančík.

Blaha Smeru neškodí

Predseda vlády mal podľa politológa zrejme vyriešiť tieto veci „doma“ v strane, no rozhodol sa pre verejnú kritiku. „Možno aj preto, že v rámci strany má minimálny vplyv. Robert Fico sa teda rozhodol vykonávateľa špinavej roboty symbolicky podržať. A rovno tak premiérovi ukázal, kto je na Slovensku ešte stále cappo di tutti capi,“ dodal. Štefančík si myslí, že Blahove postoje a statusy Smeru neuškodia, aj keď strane preferencie klesajú. Z výboru však mal Blaha odísť už dávno.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Z extrému do extrému

„Smer ústami Roberta Fica dlho staval svoju politickú komunikáciu na nenávisti. Či už k Maďarom, Rómom alebo migrantom či novinárom, takže nejaký proruský troll strane ako celku ublížiť nemôže. Blaha prebral len rétoriku Roberta Fica, pretože ten už lapá po dychu a nevládze držať krok s ľavicovým extrémistom Blahom,“ povedal politológ.

„Lenže od extrémistu Blahu je veľmi blízko k extrémistovi Kotlebovi, je to oveľa bližšie ako od extrémizmu k demokratickému stredu,“ uviedol Štefančík s tým, že sa preto nemožno čudovať, že Smeru preferencie klesajú a kotlebovcom naopak stúpajú. Podľa politológa aj Kotleba skritizoval Blahu priamo v budove parlamentu preto, lebo si je vedomý, že obaja oslovujú mentálne rovnako nastaveného voliča.