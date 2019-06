Spor v Smere má ukončiť Fico, čaká ho Tour de Smer: Odštartoval ho ponížením Smolkovej

Všetko to začalo výzvou Moniky Smolkovej, súčasnej europoslankyne a okresnej predsedníčky časti Košice III., ktorú dokonca podpísalo niekoľko členov. Títo vyjadrili svoj negatívny postoj k filozofii fungovania najsilnejšej politickej strany a žiadali debatu i zvolanie mimoriadneho snemu, na ktorom by sa rozhodovalo o novom predsedovi strany.

Krajský šéf košickej centrály Smeru Richard Raši vtedy reagoval na vyjadrenia Smolkovej. Povedal, že to je len jej názor a názor niekoľkých ďalších poslancov. Nechce to však ťahať do osobnej roviny a chce si to vydiskutovať.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Ťahalo sa to už od prezidentských volieb

Smolková však neprejavila nadšenie z toho, že výzva sa dostala na verejnosť, pretože celú záležitosť chcela viesť vnútri Smeru. „Čo sa týka médií, únik informácii išiel mimo mňa. Celú výzvu som považovala a považujem za vnútrostranícku záležitosť,“ povedala pre Topky Smolková.

Zároveň potvrdila, že nespokojnosť je už dlhodobá a zjavná v každom okrese. "K jednotlivým podporovateľom sa v tomto momente nemôžem vyjadriť, nemám ich súhlas. Ale nespokojnosť je značná v každom okrese, členovia mi ju osobne tlmočili počas mojej aktívnej kampane pre nášho nominanta na prezidenta Maroša Šefčoviča, ale aj počas kampane do volieb EP, keď som robila kampaň pre našich nominantov," hovorí Smolková.

Do parlamentu sa podľa Fica dostala vďaka strane

Po tom, ako sa Fico vrátil zo zahraničnej cesty, najskôr dementoval správy o tom, že by sa nachádzal v Izraeli. Uviedol, že bol v Mostare na otváraní výstavy. Nasledovala aj reakcia na Smolkovej výzvu. "Mňa niekedy mrzí, keď niekto má tisícové dôchodky z Európskeho parlamentu a do tohto parlamentu sa dostal nie vďaka svojej genialite, ale vďaka tomu, že ho tam dostala strana Smer - Sociálna demokracia, že dnes má nejaké veľkohubé vyhlásenia na adresu strany Smer,” povedal Fico pred centrálou strany po svojom návrate.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ja som sa nehlásila, mňa navrhli

Na vyhlásenie predsedu strany sa stihla vyjadriť už aj samotná Smolková. "Ja si myslím, že je to veľmi také, v úvodzovkách úbohé, pretože každý niekde pôsobí, z toho titulu má nejaký plat a potom nejaké benefity, a pokiaľ si pán Robert Fico dobre spomína, tak ja som sa v roku 2009 nehlásila do parlamentu, mňa navrhli," povedala Smolková pre RTVS.

To, či sa strana teraz dočká mimoriadneho snemu, na ktorom by sa volil nový predseda, je nateraz otázne. Podľa vyhlásenia Fica sa strana navyše chystá do nadchádzajúcich parlamentných volieb pod jeho vedením. Potvrdil však, že v strane začína diskusia a chystá sa kontaktovať viaceré stranícke štruktúry."Naozaj vedieme v strane diskusiu, pretože by sme neradi skončili ako českí sociálni demokrati, ktorí išli do volieb s výbornými výsledkami krajiny a aj napriek tomu neuspeli. Spúšťam vnútrostranícku diskusiu, pričom sa budeme rozprávať s okresnými, krajskými a inými štruktúrami o našej politike," potvrdil Fico.