Most-Híd novelu zákona o štátnom jazyku pravdepodobne podporí, SNS je zásadne proti

Kým niektorí poslanci Mosta-Híd podľa predsedu poslaneckého klubu Tibora Bastrnáka návrh v prvom čítaní podporia, koaličný partner Slovenská národná strana (SNS) je zásadne proti. „Návrh je úplne zlý, je to čistá provokácia. Sme na Slovensku a rozprávame sa o štátnom slovenskom jazyku na území Slovenskej republiky. Keby ste tento návrh predložili napríklad v Maďarsku, ľudia by vás ani nepustili do parlamentu," povedal predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Doplnil ho stranícky kolega Jaroslav Paška, podľa ktorého sa SaS snaží „rozbiť dobrú atmosféru medzi Slovákmi a Maďarmi na Slovensku." Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár predkladateľov obvinil, že týmto návrhom vrážajú klin do koalície.

Jeden z predkladateľov Ondrej Dostál tvrdí, že spor okolo novely ukazuje stret dvoch úplne rozličných pohľadov. Tým prvým je dôvera v ľudskú slobodu, zdravý rozum a rešpekt k menšinám. Na druhej strane to sú nacionalistické inštinkty a predsudky. „Celý tento zákon je dedičstvom mečiarizmu. Vtedy vládli v našej krajiny Slota, Mečiar a Lupták. Presadili zákon, ktorý realizoval nacionalistickú tézu - na slovensku po slovensky. Dokonca zakázali používanie jazyka národnostných menšín v úradnom styku," vysvetlil v pléne Dostál.

Liberáli navrhujú tiež vypustiť ustanovenie o vedení agendy cirkví a náboženských spoločností určenej pre verejnosť v štátnom jazyku. Do zákona chcú naopak doplniť možnosť používania iných jazykov pri označovaní obcí, ich častí, ulíc, verejných priestranstiev a vyhotovovaní mapových diel. Cieľom novely je tiež zmeniť ustanovenia o vedení pedagogickej a ďalšej dokumentácie v školách s vyučovacím jazykom menšín. Tá by sa mala podľa nich viesť v jazyku príslušnej menšiny a nie dvojjazyčne. Rozsah dokumentácie, ktorá sa bude musieť naďalej viesť aj v štátnom jazyku, bude podľa ich slov navrhovať ministerstvo školstva.

Schôdza pokračuje v utorok od 9:00. V poradí šiesty rokovací deň bude patriť voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Keďže plénum vo štvrtok 20. júna v tajnom hlasovaní vo štvrtej voľbe zvolilo iba jedného kandidáta na ústavného sudcu, Radoslava Procházku, v utorok popoludní sa uskutoční opakovaná voľba.