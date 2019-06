Riaditelia škôl by mali byť vo funkcii najviac tri funkčné obdobia, navrhuje OĽaNO

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Sprísnením podmienok výberu riaditeľov škôl a školských zariadení a obmedzením ich funkčného obdobia na najviac tri funkčné obdobia po sebe by sa mala zlepšiť kvalita riadenia škôl a školských zariadení. Navrhujú to poslanci za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na júnovú schôdzu parlamentu predkladajú návrh novely zákona o štátnej správe v školstve. OĽaNO chce sprísnením podmienok výberu riaditeľov zamedziť tomu, aby sa tá istá osoba nemohla „zabetónovať“ na poste riaditeľa na neobmedzený počet funkčných období, počas ktorých by mohla sledovať skôr ciele vlastné, ako ciele školy a najmä detí – žiakov.