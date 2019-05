Kompletné POROVNANIE prezidentských kampaní: Najviac minuli Šefčovič a Čaputová

Po tohtoročných prezidentských voľbách sa začalo riešiť financovanie prezidentských kampaní jednotlivých kandidátov. Zdá sa, že napriek námietkam mal najdrahšiu kampaň Maroš Šefčovič, druhé a tretie miesto patrilo Zuzane Čaputovej a Robertovi Mistríkovi. Obe inštitúcie zverejnili záverečné čísla.

Celkové finančné prostriedky, ktoré minuli prezidentskí kandidáti v oficiálnej i neoficiálnej časti kampane od polovice júla 2018 do konca volieb v marci 2019. Tabuľka TIS je súčtov výdavkov zverejnených v záverečných správach, ktoré kandidáti poskytli ministerstvu vnútra. Zdroj: TIS

V oboch prípadoch sa do kampane zarátalo obdobie od júla do januára, teda časť neoficiálnej kampane i jej oficiálne časť. Ministerstvo vnútra zverejnilo údaje od kandidátov, ktoré požaduje zákon. Ide o niekoľko položiek. Transparency International Slovensko v poslednej analýze zarátalo aj výdavky pred začiatkom neoficiálnej časti kampane. Nie je teda pravdou, že Čaputová mala historicky najdrahšiu kampaň. Ako uviedlo TIS Kiskova kampaň bola podstatne drahšia.

Oficiálne údaje z rezortu vnútra

Podľa oficiálnych údajov z ministerstva vnútra mal najdrahšiu kampaň Maroš Šefčovič. Celková suma zahŕňa aj tretie strany, ku ktorým patrila strana Smer, Mladí sociálni demokrati a generálny manažér strany Smer, ktorá Šefčoviča vo voľbách podporovala. Dokopy ide o sumu niečo vyše 764-tisíc eur, pričom výdavky prezidentského kandidáta nesmeli presiahuť sumu 500-tisíc a výdavky tretích strán 100-tisíc eur.

Za ním nasledoval Robert Mistrík, ktorý minul na kampaň celkovo takmer 681 500 eur. K tretím stranám patrila strana Sloboda a solidarita, jeho manželka Zuzana Mistríková a Jozef Boskovič, jeden zo zakladateľov strany SaS.

Na treťom mieste je Zuzana Čaputová, ktorá minula takmer 650-tisíc. V jej prípade boli medzi tretími stranami Progresívne Slovensko, jeho predseda Michal Truban a Michal Styk, projektový manažér a počas kampane pracoval ako asistent a dobrovoľník v tíme Čaputovej.

Analýza Transparency

Transaprency International sa takisto pozrelo na financovanie prezidentských kampaní. V prvej analýze sa sumy zhodujú s údajmi z ministerstva vnútra, keďže výdavky sčítali zo záverečných správ.

„Podľa zákona musia kandidáti zaslať záverečné správy o výdavkoch, ktoré pokrývajú nielen oficiálnu kampaň, ale aj pol roka predtým, teda od polovice júla. Tieto správy sme sčítali (kandidáti plus ich podporovatelia). Drvivá väčšina skutočných výdavkov je tam teda pokrytá,“ uviedol pre Topky riaditeľ TIS Gabriel Šípoš.

V rámci tejto analýzy je suma u Šefčoviča rovnaká, u Mistríka je rozdiel spôsobený ďalšou treťou stranou OĽaNO, ktorá prispela 8 688 eur, a u Čaputovej je suma navýšená o príspevok strany SPOLU, ktorý činil 478 eur. Rozdiel je však minimálne a poradie ostalo rovnaké.

Celkové sumy minuté v prezidentských kampaniach

TIS však spravilo ešte jednu alternatívu v rámci analýz. „Ako alternatívu sme porovnali aj všetky výdavky na transparentných účtoch, kde sú aj výdavky pár kandidátov, ktorí začali kampaň ešte skôr,“ povedal Šípoš s tým, že to nie je úplne jednoducho porovnateľné. „Na účte sme videli aj výdavky, ktoré zákon nežiada od kandidátov v záverečných správach uvádzať (ochranka, volebná noc).“ Napriek tomu, že suma sa týmto u Šefčoviča znížila a u Čaputovej stúpla, poradie ostalo približne rovnaké a čísla sa od správ v zásade vo veľkom nelíšia.

Podľa tohto grafu minul na kampaň Šefčovič zhruba 732-tisíc, Čaputová takmer 712-tisíc a Robert Mistrík okolo 696-tisíc. „Graf je súčtom výdavkov na transparentných účtoch kandidátov, očistených o vratky (neminuté peniaze vrátené darcom),“ vysvetlil Šípoš s tým, že táto metóda je v niečom dôveryhodnejšia, ale v niečom aj nepresnejšia.

„Je to iné ako správy, ktoré presne definovali, čo sa do výdavkov ráta. Zároveň účty obsahujú aj výdavky pred polovicou júla (pred 14. júlom, od ktorého ráta kampaň aj rezort vnútra, pozn. red.), teda aj výdavky, ktoré už štát nežiadal,“ uviedol riaditeľ TIS s tým, že to je dôvod, prečo je súčet u niektorých kandidátov vyšší ako v samotných správach, ktoré nepožadovali úplne všetky výdavky.

Volebná inzercia

Okrem toho Transparency zverejnilo rebríček výdavkov na volebnú inzerciu, pričom ako príklad uviedla výdavky Maroša Šefčoviča. TIS však upozorňuje, že tieto ceny inzercie sú stanovené v cenníkových cenách. Kandidáti reálne nakupovali reklamu so zľavami. „Zároveň sme si kúpili dáta od monitorovacej agentúry Kantar Slovakia, aby sme videli, kde vlastne tie peniaze v teréne skončili.“

Takto vedia zdokumentovať kampaň oveľa podrobnejšie. „Čo je užitočné najmä u kandidátov, ktorí z transparentného účtu poslali peniaze do PR agentúr a nie do koncových médií,“ píše TIS v analýze. „Nevýhodou takéhoto prístupu je, že ide len o cenníkové ceny inzercie, nie skutočné, ktoré môžu byť aj o tretinu či polovicu nižšie v individuálnych prípadoch,“ ozrejmila inštitúcia. Celkové čísla by sa však už nemali meniť.