Kiska prijal budúcu prezidentku, Čaputová už má tím: VIDEO Ak ĽSNS zmení postoj, dvere sú otvorené

BRATISLAVA - Nová prezidentka bude onedlho informovať, kto bude v jej tíme poradcov, rokuje ešte s nimi o podmienkach spolupráce. Osoby, ktoré zvažuje na spoluprácu, povedala Kiskovi, ten vyhlásil, že sú to výborné mená a Čaputová má zoznam dobrých ľudí. Čaputová sa vyjadrila aj na adresu ústavných sudcov. Ak ich zvolia ešte počas úradovania Kisku, mal by ich vymenovať on. Okrem toho chce pozvať ústavných činiteľov na neformálne stretnutie a dvere do prezidentského paláca majú otvorené všetky politické strany. Ak zmení Kotlebova ĽSNS rétoriku, je ochotná prijať aj ich.

Prezident Andrej Kiska prijal svoju nástupkyňu Zuzanu Čaputovú. Tá ani dnes novinárom neprezradila konkrétne mená svojich spolupracovníkov, napriek tomu, že má vo viacerých prípadoch podľa vlastných slov jasno. Kiska jej pred novinármi poprial veľa šťastia najmä v personálnych otázkach. Obaja si spoluprácu pri odovzdávaní úradu pochvaľovali.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Čaputová má nos na dobrých ľudí

Kiska neskrýval na brífingu po stretnutí s budúcou prezidentkou Zuzanou Čaputovou nadšenie, že mohol v prezidentskom paláci privítať Zuzanu Čaputovú. „Stretli sme sa tu už asi dvakrát, ale tentokrát to bolo skutočne oficiálne. Pani prezidentka za pár dní preberie tento úrad a ja som veľmi rád, že sme mohli vyjsť v ústrety celému jej tímu,“ povedal Kiska. Vo vedľajšej budove poskytli Čaputovej kancelárske priestory, kde môže jej tím zatiaľ pracovať.

„Myslím si, že drvivá väčšina ľudí tu ostáva. Sú tu veľmi kvalitní ľudia,“ povedal dosluhujúci prezident s tým, že Čaputová si prevedie aj svojich ľudí. „Preberanie prezidentského úradu prebieha presne v takej atmosfére možno v akej aj ja by som si pred piatimi rokmi želal, aby to bolo,“ uviedol prezident s tým, že šlo o konštruktívne stretnutie. Čo sa týka odporúčaní pre budúcu prezidentku, Kiska pochválil mená ľudí, ktorých si Čaputová vybrala. „Obklopiť sa tímom tých najlepších ľudí, diskutovať s nimi, to je pre prácu prezidenta nesmierne dôležité. Z tých mien som presvedčený, že pani prezidentka má nos na dobrých ľudí,“ dodal.

Tím už máme takmer hotový

Čaputová sa Kiskovi poďakoval za dnešné prijatie i spoluprácu pri jej nástupe. „Veľmi si vážim jeho ústretovosť a kooperáciu všetkých ľudí a zložiek kancelárie prezidenta.“ Zároveň poďakovala aj za priestory, v ktorých dnes budúca prezidentka a jej tím pracujú. „Pre mňa je dôležitá kontinuita, ľudí, ktorí tu pracujú, považujem za kvalitných. V tomto zmysle s nimi rátam. Je pre mňa dôležité naviazať na to, čo bolo dobré,“ povedala Čaputová, ktorá sa prezidentského úradu ujme v polovici júna.

V Čaputovej tíme prebieha obdobie príprav. „Je to obdobie budovania poradcovského tímu a podobne,“ uviedla s tým, že je rada za Kiskovo gesto a bude rada, ak to tak bude nová tradícia aj o päť rokov, keď bude končiť. „Prípravy sú veľmi intenzívne. Hlavné, čo budujeme, je tím, teda personálna zložka. Onedlho budeme informovať o menách.“ Čaputová má uzavretý okruh mien, no stále sa dohadujú na konkrétnych podmienkach spolupráce. „Mená spolupracovníkov by som zatiaľ nešpecifikovala, pretože je to veľká zmena aj v živote tých oslovených ľudí,“ dodala na adresu svojho tímu.

Ak zmení ĽSNS rétoriku, dvere sú otvorené

V plnom prúde sú aj prípravy inaugurácie, jednotlivých tém a zahraničných ciest. „V prípade, ak dôjde k navoleniu sudcov Ústavného súdu ešte počas úradovania prezidenta Kisku, myslím si, že by ich mal vymenovať on,“ odpovedala na otázku ohľadom voľby ústavných sudcov. Parlament bude voliť sudcov 21. mája. Čaputová chce ešte pred inauguráciou osloviť v súvislosti so stretnutím ústavných činiteľov, pričom konkrétne mená nespomenula.

Dvere majú do prezidentského paláca budú mať otvorené aj zástupcovia súčasných politických strán. Výnimkou môže byť len Kotlebova ĽSNS. „V prípade jednej zo strán, ktorá mala doteraz vyhlásenia popierajúce historické fakty a podobne, na mojej strane je to tak, že v prípade, ak budú deklarovať zmenu tohto postoja, tak dvere sú otvorené.“ Zuzana Čaputová sa oficiálne stane prezidentkou Slovenskej republiky 15. júna, keď zloží sľub.

Bude prvou ženou na poste hlavy štátu v histórii samostatnej Slovenskej republiky. V marcových voľbách zvíťazila nad eurokomisárom Marošom Šefčovičom. Andrej Kiska sa chce po skončení svojho mandátu angažovať v politike ďalej, avizuje vznik vlastnej politickej strany.

