Svet sa pýta, kto je Šefkonvoč zo Slovenska: VIDEO s Trumpom valcuje internet

Viceprezident Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič tento týždeň navštívil USA, kde sa stretol s prezidentom Donaldom Trumpom. Spoločne sa zúčastnili slávnostného otvorenia terminálu na vývoz skvapalneného plynu (LNG), vďaka ktorému budem môcť viac tohto plynu prúdiť do Európy.

Šefčovič bol prvým cudzím štátnym príslušníkom, ktorý bol pozvaný na palubu amerického prezidentského špeciálu Air Force One počas úradovania prezidenta Donalda Trumpa. Spoločne navštívili mesto Hackberry v štáte Louisiana, kde sa terminál nachádzal. Trumpovi sa počas príhovoru podarila vec, ktorá sa okamžite stala hitom internetu.

Počas letu si spolu podali ruky, no keď Šefčoviča počas slávnostnej ceremónie predstavoval, Šefčovičove meno poriadne skomolil. Predstavoval totiž ľudí z ostatných kútov sveta, ktorý sa na tom podieľali. „Priviedol so sebou (americký ambasádor EÚ Gordon Sondland, pozn. red.) viceprezidenta Európskej komisie. Mara Šefkonvoč! Mara, ďakujem!,“ povedal Trump. Zdá sa, že táto skomolenina bude ešte dlho populárna. Krátke video zverejnila aj satirická stránka Zomri. Okamžite sa stalo hitom internetu. Šefčovič sa zrejme tejto prezývky ešte dlho nezbaví.

Šefčovič na palube s Trumpom

Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič bol prvým cudzím štátnym príslušníkom, ktorý bol pozvaný na palubu amerického prezidentského špeciálu Air Force One počas úradovania amerického prezidenta. Šefčovič spolu s Trumpom absolvoval v utorok cestu z Washingtonu do mesta Hackberry v štáte Louisiana, kde sa nachádza terminál na vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy.

„Európska únia a USA sú partnermi a spojencami, pričom otvorením LNG terminálu v Louisiane štartujeme novú etapu v našej strategickej spolupráci,“ vysvetlil Šefčovič. Spresnil, že terminál Cameron LNG má prispieť k vyššej energetickej bezpečnosti Európskej únie, vrátane Slovenska, pretože sa touto cestou obohatí ponuka dovozu plynu. Šefčovič tvrdí, že strávil na palube Air Force One približne šesť hodín, čo mu umožnilo otvorene sa pozhovárať o viacerých dôležitých témach priamo s Trumpom a aj s členmi jeho tímu.

„Vážim si veľkorysé privítanie prezidentom Trumpom na palube Air Force One. Jeho prístup bol veľmi bezprostredný a otvorený, rád diskutuje, zaujíma sa o názory okolia. Vďaka tejto atmosfére sme mohli prediskutovať celý rad aktuálnych otázok,“ uviedol. Podľa jeho slov sa počas rozhovorov dotkli aj témy intenzívnejších vzťahov americkej administratívy so strednou a východnou Európou, a to aj v kontexte nedávnej úspešnej návštevy predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Bielom dome.