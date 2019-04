Sulík a Truban diskutovali o budúcnosti strán: Prišlo aj na bratislavského kontrolóra Miškanina

"SaS vnímame ako blízkeho koaličného partnera. A keď chceme priniesť zmenu, musíme sa vedieť dohodnúť, vedieť spolupracovať, hľadať v tých 70 či 80 percentách, ktoré máme spoločné. Nie sa rozhádať na piatich percentách vecí, ktoré nás rozdeľujú," povedal Truban. Sulík s ním súhlasí. "Myslím si, že tá dohoda po voľbách bude rýchla, bezproblémová. Je len pár bodov, ktoré sú pre nás 'no go', nemám obavu. Ak je záujem spraviť našu krajinou lepšou, vyberieme to, na čom sa zhodnúť vieme, a tak vznikne koaličná zmluva," uviedol Sulík.

Truban potvrdil aj záujem spolupracovať so stranou, ktorú založí prezident Andrej Kiska. "My sme s pánom prezidentom ochotní spolupracovať, rovnako ako s SaS. Slovensko to potrebuje," doplnil s tým, že Slovensko potrebuje zmenu, čo si aj ľudia pýtajú. Šéf SaS vníma zakladanie strany za demokratické, je však pre neho úsmevné, ako ľudia, ktorí najviac rozprávajú o spájaní, najprv založia tri rôzne strany. Dodal, že o výsledku volieb rozhodnú ľudia vo voľbách.

Truban chce výber Miškanina prediskutovať

Lídri hovorili aj o spolupráci so Smerom-SD. SaS ju dlhodobo odmieta. Truban tiež spoluprácu so stranou Roberta Fica odmietol. Sulík progresívcov kritizuje za to, že sa bratislavským mestským kontrolórom stal Marián Miškanin, ktorý mal blízko k Smeru-SD. "Nominácia pána Miškanina, ktorý je evidentne nominant Smeru, to sú také škaredé veci, že tu sa vám naozaj podarilo šliapnuť vedľa," povedal Sulík. Truban reagoval, že Miškanina vybrali transparentným výberovým konaním. "Nám sa to nepáči, budeme sa na to pýtať, prečo takto, ale bol vybraný transparentne," doplnil.

Truban zároveň vylúčil spoluprácu so Smerom-SD, a to nielen kým je na čele Robert Fico, ale aj keby ho nahradil Peter Pellegrini. Premiéra považuje za starú tvár Smeru-SD, navyše, má s ním zlú skúsenosť. Lídri strán hovorili aj o daniach. Sulík poukázal, že PS plánuje nové dane. U progresívcov vidí snahu o zvyšovanie výdavkov, čo si vyžiada buď vyššie dane, alebo zadlžovanie. Truban oponoval, tvrdí, že PS nechce zvyšovať dane.

"Rozmýšľame nad iným daňovým mixom, ale daňové zaťaženie zostane, ako je. Daňové zaťaženie funguje," povedal s tým, že možno by bol za envirodane. Trvá na tom, že dane zvyšovať strana nebude. Program PS sa podľa jeho slov ešte pripravuje. "Som rád, že sa zaväzujete, že nebudete zvyšovať dane. Pre nás je alfa omega nezvyšovať dane," doplnil Sulík.