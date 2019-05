Prekvapivé premeny poslankyne Nicholsonovej: FOTO Pri jednom účese dlho nevydržím, tvrdí

Strana Sloboda a Solidarita sa na pole sledovanej domácej politiky dostala v roku 2010. Z kandidátnej listiny sa do parlamentu dostala aj bývalá novinárka Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá vtedy svojou vizážou veľmi nepútala pozornosť. Nosila vlasy dlhé po plecia s ofinou. Tie si aj žehlila.

"Mne sa účes hladkých vlasov s ofinou veľmi páčil a povedala som si, že ho chcem mať aj ja bez ohľadu na to, že mi nepristane rovná ofina, a že moje vlasy sú kučeravé. S tým účesom som mala veľa práce, stál ma veľa energie a pritom efekt bol skôr negatívny, lebo mi nepristal. S odstupom času je to viac zrejmé, ako to bolo v tom čase, teda aspoň mne. Pôsobila som v ňom príliš prísne a vyzerala som v ňom ako v helme," ohodnotila sa kriticky pre Topky podpredsedníčka Nicholsonová.

Lucia Ďuriš Nicholsonová v roku 2010 Zdroj: TASR – František Iván, Pavel Neubauer

Nepraktickosť dlhých vlasov

Nicholsonová však v neskorších rokoch prešla od 'helmy' k dlhším vlasom. Tie si však podľa vlastných slov vyžadovali väčšiu starostlivosť. "Vlasov mám veľa a rastú mi rýchlo. Dlhé vlasy som nosila len v detstve, potom som si vlasy pravidelne a opakovane strihávala na úplne krátky účes a opäť ich nechávala dorastať. Takže, keď som sa v roku 2012 dopracovala k dlhým vlasom, veľmi som sa z nich tešila. Musela som si ich ale do hladka fúkať, a to dalo zabrať. Účes bol tiež veľmi nepraktický kvôli tomu, že aktívne športujem, a keď som si musela po každom behu alebo cyklistike umývať a fúkať vlasy, bolo to veľmi únavné," popísala nepraktickosť účesu popredná žena SaS-ky.

Lucia Ďuriš Nicholsonová v roku 2012 Zdroj: TASR - Martin Baumann, Michal Svítok

Vzdala boj s kučerami

Ku najzásadnejšej zmene v rámci vlasov Lucie Ďuriš Nicholsonovej prišlo v januári roku 2014 pri ohlasovaní kandidátky do eurovolieb. Vtedy zvolila krátky strih s kučerami. Tento štýl vlasov nosila poslankyňa zatiaľ najdlhšie.

"Vtedy som sa rozhodla, že už nebudem bojovať s mojimi kučerami a podarilo sa mi nájsť kaderníka, ktorý mi urobil výborný strih. Bol to skvelý účes, lenže farbením a neustálym umývaním som si vlasy zničila. Kučeravé vlasy sú prirodzene suché a keď sú zničené, štruktúra kučier sa mení. A tak po čase tento účes pôsobil neupraveným dojmom, strapato a neupravene," uviedla členka Výboru NR SR pre sociálne veci.

Lucia Ďuriš Nicholsonová v roku 2014 Zdroj: TASR - Michal Svítok

Pridal sa melír aj okuliare

Minulý rok sa členka klubu SaS rozhodla pre blond melír a rovné vlasy a okuliare s okrúhlymi a hrubými rámami. Išlo o ďalšiu zásadnú zmenu imidžu. "Takto vyzeral ten istý kučeravý účes, keď mi vlasy trocha podrástli a ja som si dala tú námahu, že som si vlasy vyfúkala a vyžehlila. Farbu som zmenila na radu kaderníčky, trochu ma to oživilo. No a okuliare pribudli vekom, rám som si vybrala preto, lebo mám rada nápadné rámy. Pri opakovaných žehleniach vlasov sa mi však podarilo vlasy si opäť zničiť a spáliť žehličkou, a preto to mám zasa kratšie a bez blonďavých kreácií," vysvetlila Nicholsonová pre Topky.

Lucia Ďuriš Nicholsonová v roku 2018 Zdroj: SITA - Diana Černáková

Ďalšie prekvapenie aj tento rok

Podpredsedníčka parlamentu prekvapila aj tento rok na tlačovej konferencii, ktorú mala spolu s Richardom Sulíkom. Vybrala si krátky strih čiernych vlasov učesaných dozadu. Nicholsonovej sme sa opýtali aj to, či za tým nebola aj prebiehajúca kampaň v rámci volieb do Európskeho parlamentu.

"Nerobím to kvôli kampani, ale napriek kampani. Všetci mi hovorili, aby som v kampani nemenila imidž, ale ja to neviem - nedokážem mať dlho jeden účes. A po všetkých tých rokoch som začala mať po krk ofiny, tak som si to začala česať z čela. Ofinu som nosila dlhých 20 rokov, takže aj pre mňa je to zmena. Inak je to stále ten istý strih, len inak učesaný. Pomerne rýchla úprava, len to vyfúkam dozadu. Ani týmto nie som nadšená, tak predpokladám, že to o chvíľu opäť budem, meniť," spomenula svoj zámer Nicholsonová.

Takto vyzerá Lucia Ďuriš Nicholsonová dnes Zdroj: archív Lucie Ďuriš Nicholsonovej

Rozhodujúce slovo manžela

Boli sme zvedaví aj na to, ako reagujú na časté zmeny imidžu poslankyne doma. "Môj manžel je výnimočný muž, starostlivý a tolerantný a na každý novy účes mi povie, že tento je lepší ako ten predtým. Tvrdí, že ma ľúbi stále viac nezávisle od toho, ako sa mením," dodala spokojná Nicholsonová.