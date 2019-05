Opozícia svorne tvrdí: Pozitíva členstva v EÚ prevyšujú, potrebné je myslieť aj na budúcnosť

Európska únia môže byť podľa slov predsedu hnutia OĽaNO Igora Matoviča naďalej zárukou "lepšej a bezpečnej budúcnosti pre nás a pre naše deti, keď ju nezradíme". Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová označila vstup SR do Únie za historický míľnik pre krajinu aj občanov.

Skonštatovala však, že aj Slovensko stojí aktuálne "pred voľbou, aká bude Európska únia, či budeme smerovať k rozpadu, alebo k tvorivej spolupráci a vzájomnej pomoci". Myslí si, že ako každý iný projekt, aj únia má svoje chyby. "No je to pre nás dôležité spojenectvo, ktoré nemáme búrať, ale intenzívne pracovať na odstránení chýb," zdôraznila.

"Môžeme si zhodnotiť, čo nám tých 15 rokov prinieslo, môžeme o tom polemizovať, môžeme viesť diskusie, kam by sa to malo ďalej uberať najbližších 15 rokov," povedal poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina). Hoci má podľa jeho slov hodnotenie uplynulého obdobia zmysel, skonštatoval, že zhodnotiť to vedia aj sami ľudia. Európsku úniu považuje za veľmi dobrú myšlienku. "Len sa to neuberá správnym smerom v posledných rokoch, preto to chceme upraviť," doplnil.

Na 15. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie si spomenula aj opozičná SaS. „Bez akýchkoľvek pochybností pozitíva nášho členstva v EÚ prevyšujú negatíva,“ vyjadril sa predseda SaS Richard Sulík. Ako najväčšie výhody slovenského pôsobenia v EÚ vymenoval spoločný trh, menu, hranice a eurofondy.

"Myslím si, že je dôvod oslavovať, pretože sme súčasťou najúspešnejšieho projektu na svete," skonštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý (nezaradený). Podľa jeho názoru však ľudia v minulosti očakávali, že po 15 rokoch v Únii bude Slovensko ďalej. Za výzvu do ďalších rokov považuje najmä to, aby Slovensko nebolo len v Európe, ale aby bolo európske.

Podľa jeho názoru vstup do EÚ Slovákom vzal predovšetkým obavy o to, kde budú vyrastať ich deti. Na otázky o reformovaní únie odpovedal tým, že v budúcnosti je potrebná lepšia ochrana hraníc. Doplnil, že v rámci Európy treba posilniť tiež sociálne a ekonomické spoločné štandardy. "Aby sme boli nielen jednotný trh, ale aj jednotný priestor, kde ľudia majú rovnaké sociálne práva a postupne sa spájajúcu kvalitu života," povedal.​