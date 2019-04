MIMORIADNA SPRÁVA Brusel stopol Dankove odvody pre obchodné reťazce

Európska komisia dnes vydala predbežné opatrenie na pozastavenie Zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Podľa agrorezortu ide o neštandardné opatrenie, ktoré bolo aplikované v histórii EÚ menej ako desaťkrát. O presnom termíne pozastavenia informovali lobisti reťazcov už mesiac a pol dozadu, uviedlo ministerstvo. „SR však od EK až doteraz nedisponovalo žiadnym rozhodnutím a jeho odôvodnenia zostali bez odpovede,“ napísal v stanovisku rezort. Ktéme sa vyjadrili predseda parlamentu Andrej Danko, strana SaS, Jozef Mihál zo SPOLU a ďalší.

Danko zruší osobitný odvod

Líder SNS Andrej Danko v stanovisku uviedol, že pripraví návrh zákona o zrušení osobitného odvodu, ktorý presadila jeho strana SNS. Chce zistiť, či ceny potravín budú klesať. Už Matečná povedala, že o mesiac sa predstaví pred médiami s porovnaním cien. Danko dodal, že by zákon vedel ľahko opraviť aj jednou vetou, ktorou by zaťažil aj slovenské obchodné reťazce.

„Ja to však neurobím, možno veľké nadnárodné reťazce vyhrali bitku, ale nie vojnu so štátom,“ uviedol Danko s tým, že slovenskí poľnohospodári a výrobcovia potravín výpadok peňazí, ktoré nedostanú z odvodu, nepocítia. „Výpadok odvodu bude kompenzovaný štátnym príjmom.“

Matečná chce, aby EK začala vyšetrovanie

Agrorezort považuje únik informácií a podliehanie tlaku nadnárodných lobistov úradníkov Európskej komisie za neakceptovateľný. Ministerka Matečná porovná ceny potravín z dneška a o mesiac, aby sa ukázala demagógia o zdražovaní kvôli odvodu, ktorý nikto nikdy nezaplatil. „Je to absolútne nehorázne, že zástupcovia obchodníkov a reťazcov vedeli presný dátum zverejnenia opatrenia mesiac dopredu. Úradníci EK konali na základe tlaku lobistov a obchodníkov,“ povedala Matečná.

Šéfka agrorezortu bude požadovať, aby EK začala konanie a preskúmala tieto kontakty obchodníkov. Matečná chce požiadať EK, aby začala vyšetrovanie, ktorí úradníci rozhodovali a s akými lobistami sa stretávali. „Tieto informácie následne zverejníme,“ povedala. „Ak ide o spotrebiteľa, obyčajného človeka, trvá EK niekoľko rokov, kým spotrebiteľovi vyhovie. Ak však ide o tému bohatých reťazcov, komisia bola schopná poslať Slovensku reakciu na odvod za tri pracovné dni. Aj napriek opatreniu EK dostanú poľnohospodári od štátu sľubovanú podporu vo výške 80 mil. eur," uviedla ministerka pôdohospodárstva.

Matečná predstúpi o mesiac s porovnaním cien

Ministerka Matečná zároveň informovala, že porovná aktuálne ceny potravín s cenami o mesiac, aby sa ukázala demagógia o zdražovaní potravín pre odvod, ktorý nikto nikdy nezaplatil. „Od tohto týždňa sa znižujú ceny potravín. Keďže média, opozícia i analytici informovali, že odvod, ktorý ešte ani nikto nezaplatil, vraj zvýšil ceny potravín, verejne vyzývam všetky reťazce, aby ceny potravín o toto navýšenie okamžite znížili. Koncom marca som preto nakúpila potraviny,“ povedala Matečná.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Takto o mesiac predstúpime pred médiá a predstavíme, za aké ceny sme v marci a o mesiac tieto výrobky nakúpili. Aby všetci spotrebitelia videli, aká je pravda. Ak sa ceny neznížia, médiá, opozícia i analytici budú usvedčení zo zavádzania verejnosti a šírenia poplašnej správy,“ dodala Matečná.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Antošová je pobúrená

Agrorezort a SNS vyrokovali podľa MPRV do rozpočtu ministerstva navyše 50 miliónov eur pre poľnohospodárov a potravinárov. Spolu so zelenou naftou v objeme 30 miliónov eur tak pôjde podľa ministerstva pôdohospodárstva o najvyššiu sumu pre agropotravinársky sektor v histórii Slovenska. Škody, ktoré spôsobila EK tak slovenskí poľnohospodári a potravinári nepocítia, tvrdí MPRV. „Som pobúrená, že EK použila voči suverénnemu štátu takýto nástroj, ktorý bol v EÚ využitý len niekoľkokrát, a to ešte proti členským štátom na východe EÚ. Som zhrozená, že EK si dovolí ponížiť NR SR a pod tlakom lobistov takto zasiahne do národnej legislatívy. Je neakceptovateľné, že EK nadnárodným lobistickým skupinám poskytuje informácie mesiac a pol pred členskými štátmi,“ povedala Eva Antošová.

Zdroj: TASR/Marko Erd, Getty Images,

„Je nehorázne, že jej kráľovsky platení úradníci dávajú takéto informácie nadnárodným reťazcom, ktoré si robia zo slovenským spotrebiteľov, farmárov a potravinárov Klondike. Budeme žiadať prešetrenie celého prípadu a potrestanie vinníkov. Odvod, ktorý ani nezačal platiť, nezvýšil ceny. Ceny potravín u nás rastú desiatky rokov práve kvôli nadnárodným reťazcom, ktoré zničili nezávislé obchody, našich potravinárov a zaplavujú nás zahraničným tovarom,“ dodala členka Výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Antošová.

Podľa Kollára je to zúfalý výkrik

Boris Kollár hodnotí dnešný tlačový brífing podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, ako zúfalý výkrik a prejav absolútnej neschopnosti riadiť rezort, zodpovedný za výživu občanov Slovenskej republiky. Európska komisia uvalila dnes predbežné opatrenie na osobitný odvod pre obchodné reťazce a po nezmyselných nákupoch bojových stíhačiek, je to ďalšia rana pre slovenský rozpočet na rok 2019.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Hnutie Sme rodina opakovane upozorňovalo na nekompatibilitu prijatého zákona o osobitnom odvode s pravidlami voľného obchodu v EÚ a správne predpokladalo, že tento zákon, ktorý prijal parlament v polovici decembra po prelomení veta prezidenta Slovenskej republiky, bude Európskou komisiou v priebehu krátkej dobe zrušený. „Naše predpoklady sa opierali o skutočnosti, že podobný odvod už bol pozastavený, prípadne zrušený EK aj v Maďarsku a Poľsku,“ uviedla strana.

SNS nedokáže riešiť veci systémovo

„Schválený zákon č.385/2018, je iba potvrdením toho, že SNS nedokáže v poľnohospodárstve riešiť veci systémovo a neprináša pre totálne rozvrátený rezort riešenia, alebo iba ďalší chaos. Výsledkom sú najhoršie ekonomické a produkčné ukazovatele agropotravinárstva Slovenska od vstupu do EÚ v roku 2004, ktoré je dnes v réžii pani ministerky Matečnej,“ zhodnotil dnešné tlačové vyhlásenie vedúci pracovnej skupiny pre poľnohospodárstvo zo Sme rodina Jaroslav Karahuta.

Chaotické rozhadzovanie peňazí

„Chaotické rozhadzovanie peňazí daňových poplatníkov, podozrivé nákupy v rezorte obrany, neplnenie ani základných vedecko-výskumných úloh v rezorte školstva a schvaľovanie dokumentov v poľnohospodárstve, ktoré neprinášajú nič pozitívneho pre bežného občana SR a sú v jasnom rozpore s pravidlami EÚ. Sú typickým príkladom neschopnosti predsedu SNS Andreja Danka a jeho politických nominantov, podieľať sa na riadení štátu,“ zhodnotil činnosť SNS vo vláde SR predseda hnutia Boris Kollár.

Vyjadrenie poslankyne Evy Antošovej zo SNS, že príčinou problémov v poľnohospodárstve je naše členstvo v EÚ, je popieranie našej zahranično-politickej orientácie a nepriznanie si neschopnosti SNS podieľať sa na riadení štátu. Jej tvrdenia popierajú skutočnosť, že našimi hlavnými dodávateľmi potravín sú ČR, Maďarsko a Poľsko, ktorí vstúpili do EÚ v rovnakom čase ako Slovensko.

„Hnutie SME RODINA na rozdiel od SNS sa dlhodobo pripravuje na možnosť podieľať sa na riadení rezortu pôdohospodárstva. V roku 2018 sme predložili verejnosti na diskusiu náš program „Potravinovo sebestačný štát – ekonomicky rastúci vidiek,“ kde sme predstavili konkrétne legislatívne a ekonomické opatrenia, ktorými zvýšime našu sebestačnosť bez toho, aby sme zavádzali nové dane a zvyšovali ceny potravín. Naplnením nášho programu dôjde k podstatnému zníženiu cien potravín, k výraznému oživeniu slovenských regiónov a k rozvoju vidieka, ktorý v rozvinutej spoločnosti je nositeľom potravinovej sebestačnosti a plnohodnotného života vidieckeho obyvateľstva,“ uviedol Jaroslav Karahuta.

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov z dielne SNS nadobudol účinnosť od začiatku roka 2019. Zákon platil aj napriek tomu, že ho prezident Andrej Kiska nepodpísal. Osobitný odvod na základe schváleného zákona mali platiť obchodné reťazce, v ktorých aspoň 25 % z obratu tvoria potraviny a majú prevádzky minimálne v 15 % všetkých okresov. Výška odvodu bola stanovená na úrovni 2,5 % z čistého obratu.