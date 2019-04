Vláda bude rokovať o podpore automobilového priemyslu: Riešiť chce aj investície v Kežmarku

Ministerstvo hospodárstva SR v materiáli o rozvoji automobilového priemyslu identifikuje tri jeho bariéry - nestabilitu podnikateľského prostredia, nízku úroveň výskumu a nedostatočné prostredie na uplatňovanie princípov obehového hospodárstva. V prípade schválenia návrhu predseda vlády uzavrie so Zväzom automobilového priemyslu SR memorandum o porozumení. Ministri by sa tiež mali dohodnúť na úlohách, ktoré im z materiálu vyplývajú. Väčšina z nich by mala byť hotová do 30. júna, prípadne do konca roka.

Vláda bude rozhodovať aj o vydaní osvedčenia o významnej investícii pre spoločnosť Mubea Automotive Slovakia. Spoločnosť by mala v Kežmarku vybudovať podnik na výrobu automobilových komponentov, konkrétne závesov stabilizátorov a svoriek. Súčasťou podnikateľského zámeru je aj založenie inžinierskeho centra a nástrojárne. Okres Kežmarok sa dlhodobo zaraďuje medzi najmenej rozvinuté okresy.

"V rámci realizácie podnikateľského zámeru žiadateľ plánuje vynaložiť oprávnené investičné náklady v celkovej výške 51 miliónov eur. Súčasne v priamej súvislosti s jeho realizáciou vytvorí minimálne 504 nových pracovných miest, z toho 115 nových pracovných miest v inžinierskom centre a nástrojárni," uviedol rezort hospodárstva v predkladacej správe. Investícia je rozložená na obdobie rokov 2018 až 2023.

Ministerstvo spravodlivosti na vládu predkladá zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania. "Návrh pravidiel zavádza zásadu nevyhnutnosti a účelnosti, ktorej cieľom je dosiahnuť stav, keď štát bude využívať právne služby advokátov len v tých prípadoch, keď je to nevyhnutné a účelné," vysvetlil rezort.

Vláda by tiež mala v stredu rozhodnúť aj o ideovom zámere vybudovať v parku pri Úrade vlády SR v bratislavskom Starom Meste hrob neznámeho vojaka ako protokolárne miesto Slovenskej republiky symbolizujúce patriotizmus a heroizmus občanov Slovenska. Ministerstvo obrany navrhuje dielo zaplatiť z rezervy vlády.