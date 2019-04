Pri exekúciách si vláda vzala čas navyše na diskusiu: Ich zastavenie je odsunuté

Kabinet premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) zastavenie exekúcií odsunul z rokovania ešte 17. apríla, hoci o dokumente predtým dvakrát diskutovala Legislatívna rada vlády SR. Aj napriek tomu, že oficiálne dôvody odloženia materiálu nie sú známe, predmetom diskusie môžu byť výdavky, ktoré podľa odhadov rezortu spravodlivosti presiahnu 40 miliónov eur. Definitívna suma bude ešte prerokovaná pri budúcoročnom rozpočte, čo potvrdil aj rezort financií. "Aj táto téma bude súčasťou rokovaní o budúcoročnom rozpočte, preto je nateraz predčasné sa k tejto otázke vyjadrovať," odpovedal tlačový odbor Ministerstva financií SR ešte v polovici apríla tohto roka.

Zastavenie exekúcií avizovala ešte predchodkyňa súčasného ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) Lucia Žitňanská. Pôvodne však nemali byť exekúcie iba zastavené, ale úplne zrušené. Gálovo riešenie by sa malo dotknúť spisov starších ako päť rokov, pričom v súčasnosti je na Slovensku viac ako 3,5 milióna exekúcií. Veritelia budú môcť svoje pohľadávky vymáhať ďalej, ale prostredníctvom nových podaní.

Ministerstvo spravodlivosti SR v súčasnosti nemá presnú kalkuláciu nákladov, no počíta so sumou presahujúcou 40 miliónov eur. Rezort argumentuje tým, že ide iba o urýchlenie procesu a tieto výdavky by štátne inštitúcie museli zaplatiť v priebehu niekoľkých rokov. "Pre korektnosť je potrebné uviesť, že aj keď ten dopad pre rok 2020 vyzerá ako vysoký, v skutočnosti ide len o to, že tým, že sa zastavenie exekúcií urýchli, urýchli sa aj vynakladanie prostriedkov, ktoré by štát platil, ak by tento zákon nebol prijatý," povedala na margo výdavkov hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.

Približné náklady by mali byť najvyššie v roku 2020, keď presiahnu 34 miliónov eur. Následne v roku 2021 to budú štyri milióny, v roku 2022 tri milióny a v roku 2024 jeden milión eur. Rezort pri výdavkoch argumentuje tým, že ide iba o urýchlenie procesu.