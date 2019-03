Most-Híd predstavil návrhy na zníženie daní: Majú pomôcť najmä pracujúcim ľuďom

Novelou zákona o dani z príjmov navrhujú poslanci Mostu-Híd zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Zvýšiť by sa mal postupne z 19,2-násobku životného minima na 21-násobok v roku 2020, až na 22,7-násobok od roku 2021. Navrhujú tiež rovnaké zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na manželku (manžela) vzhľadom k tomu, že aj doteraz bola v rovnakej výške ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. "Na Slovensku sa v rozpočte podľa Európskej komisie priveľmi spoliehame na daňové a odvodové zaťaženie pracujúcich," zdôvodnila na štvrtkovej tlačovej konferencii poslankyňa Mostu-Híd Irén Sárközy. Toto opatrenie podľa nej prinesie zamestnancom vyššie mzdy a tak môže rásť životná úroveň rodín.

Irén Sárközy Zdroj: TASR/Dano Veselský

Podľa štátneho tajomníka rezortu práce Ivana Švejnu (Most-Híd) je toto opatrenie aj podľa ekonómov najlepším spôsobom, ako zvýšiť príjmy zamestnancom. "Koeficienty vychádzajú z predpokladov, aké príjmy budú mať samosprávy," vysvetlil Švejna.

Druhou novelou zákona o sociálnom poistení chce strana znížiť odvody do rezervného fondu solidarity o štyri percentuálne body (p.b.) zo súčasných 4,75 % na 0,75 %, a to v prípade zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistenej osoby. V prípade štátu by sa mali tiež znížiť na 0,75 % zo súčasnej úrovne 2 % z vymeriavacieho základu.

Ivan Švejna Zdroj: TASR/Dano Veselský

Odvody do základného fondu starobného poistenia chcú ekvivalentne zvýšiť o štyri p.b. na strane zamestnávateľa za zamestnanca, rovnako u SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby, štátu, Sociálnej poisťovni, tiež v prípade zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri a aj v prípade SZČO, ktorá je tiež sporiteľom v druhom pilieri. Poslanci ďalej v novele navrhujú zníženie odvodov pre zamestnancov o jeden percentuálny bod.

Most chce rokovať

Most-Híd chce o týchto návrhoch rokovať s koaličnými partnermi. "Aká bude konečná dohoda, to závisí od koaličných partnerov," poznamenala Sárközy. Zároveň dodala, že strana je ochotná diskutovať aj s koaličnou SNS, ktorá priniesla tiež návrhy na zníženie niektorých daní, napríklad navrhuje 10 % DPH na všetky potraviny či nižšiu daň z príjmu právnických osôb. "Vítame každý jeden návrh, ktorý smeruje k tomu, aby sme pomohli ľuďom," dodala poslankyňa s tým, že pravdepodobne bude prijatý nejaký "mix opatrení".

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Navrhované opatrenia majú byť podľa Švejnu financované najmä z lepšieho výberu daní samospráv. "Tieto opatrenia navrhujeme preto teraz, aby už príprava rozpočtu na ďalší rok, ktorý sa už teraz pripravuje, aby to bolo brané ako priorita strany, aby sa s tým už počítalo," objasnil Švejna, ktorý súhlasí s dosiahnutím vyrovnaného rozpočtu. "Tieto dvojičky opatrení v podstate budú na úkor výrazného rastu samospráv a výrazného rastu príjmov Sociálnej poisťovne. My len rozpúšťame ľuďom to, čo oni dávajú štátu. Príjmy obidvoch rastú, my to len vraciame ľuďom," dodal Švejna.