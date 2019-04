Rasistická báseň vyvolala veľké pobúrenie: Rakúšanom stúpol tlak, odpudivé slová o migrantoch

VIEDEŇ - Pobúrenie verejnosti a nové napätie vo vládnej koalícii vyvolala v Rakúsku báseň, ktorú počas Veľkej noci zverejnila vo svojich straníckych novinách miestna organizácia Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) v Braunau am Inn. Ľudia sú v nej prirovnávaní k potkanom a útočí sa v nej na migrantov. Kancelár Sebastian Kurz, ktorého ľudovci (ÖVP) tvoria s FPÖ vládnu koalíciu, báseň označil za "odpudivú". Autor básne, zástupca primátora Braunau za FPÖ, v utorok v reakcii na kritiku na svoju funkciu rezignoval.

Báseň nesie názov "... mestský potkan" a odkazuje na termín "človek s migračným pozadím" používaný v nemecky hovoriacich krajinách pre ľudí s koreňmi v cudzine. Stojí v nej okrem iného: "Tak, ako dole žijeme, musia aj iné potkany, ktoré prišli ako hostia či migranti, aj tí, ktorých sme ešte vôbec nepoznali, zdieľať náš spôsob života, alebo odtiaľto rýchlo utekať!" V ďalších pasážach básne autor varuje pred miešaním kultúr a kritizuje investície do integrácie, kvôli ktorým podľa neho chýbajú peniaze pre "vlastných ľudí".

Autorom básne je Christian Schilcher, ktorý bol doteraz miestostarostom severorakúskeho mesta Braunau am Inn, ktoré je okrem iného rodiskom nacistického diktátora Adolfa Hitlera. "Chcel som svojím textom provokovať, ale v žiadnom prípade niekoho uraziť alebo dokonca zraniť," uviedol Schilcher po vlne kritiky, ktorá sa na jeho výtvor zniesla aj z vlastných radov. Pod jej tlakom nakoniec Schilcher na svoju funkciu zástupcu starostu rezignoval.

Das ist doch alles nicht normal! Die #FPÖ mit einem „Ostergruß“ und einem „Gedicht“ namens „Die Stadtratte - Nagetier mit Kanalisationshintergrund!“ Diese niederträchtige, menschenverachtende Partei sitzt in der Regierung und der Kanzler schweigt und schweigt und schweigt... pic.twitter.com/xbd8pV427O — Mirza Buljubasic (@mib_1990) 21. apríla 2019

"Voľba slov je odpudivá, opovrhuje ľuďmi, je nanajvýš rasistická a nemá v Hornom Rakúsku ani v celej krajine svoje miesto," reagoval na báseň kancelár Kurz. Predsedníčka opozičných sociálnych demokratov Pamela Rendiová-Wagnerová uviedla, že jej báseň pripomína to, ako o určitých skupinách ľudí hovorila nacistická propaganda. Za nechutnú označil báseň aj Erwin Schreiner, predseda hornorakúskej organizácie FPÖ, pod ktorú pobočka v Braunau spadá.

Slobodní, ktorí tvoria s ľudovcami rakúsku vládnu koalíciu, sa opakovane stretávajú so škandálmi okolo výrokov či správania niektorých svojich členov. Vlani krízu v koalícii vyvolala kauza okolo antisemitského spevníka spolku, ktorý bol so stranou personálne spojený. V posledných týždňoch sa musela protiimigračná strana opakovane dištancovať od takzvaného identitárneho hnutia, ktoré sa dostalo do hľadáčika bezpečnostných zložiek kvôli kontaktu s atentátnikom z novozélandského Christchurchu.