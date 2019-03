Vláda dnes bude rokovať o námornej plavbe i Rade vlády SR pre politiku súdržnosti

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Pracovno-sociálna oblasť, kontrola životných a pracovných podmienok na námornej lodi, ale i dĺžka trvania služby a čas odpočinku. Aj to sú zmeny, ktoré by mal upraviť návrh zákona o námornej plavbe z dielne Ministerstvo dopravy a výstavby SR, o ktorom bude v stredu rokovať vláda. Návrh má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie, a to transpozíciou smernice Rady EÚ.