Rezort diplomacie zostal zaskočený: Prekvapilo ich odstúpenie od zmluvy s USA

"Ide pritom o zásadné rozhodnutie, ktoré má ďalekosiahle zahraničnopolitické a bezpečnostné dôsledky. Tento krok je o to zarážajúcejší, že MZVaEZ SR bolo oslovené práve Ministerstvom obrany SR, aby viedlo rokovania o tejto dohode v mene vlády SR za účasti viacerých rezortov," argumentuje rezort diplomacie.

Tvrdí, že rokovania s USA neboli ukončené a finálna verzia by závisela od slovenskej strany. "Zodpovednosťou MO SR je v rámci štandardného dialógu s USA identifikovať také projekty, ktoré dokážu využiť ponúkané finančné zdroje pri plnom rešpektovaní suverenity SR," doplnil s tým, že ide o rámcovú dohodu. Na uskutočnenie akýchkoľvek konkrétnych aktivít v rámci jej uplatňovania by tak boli potrebné samostatné zmluvy.

Rezort diplomacie ozrejmil, že cieľom rokovaní pod jeho vedením je predložiť vláde a Národnej rade SR na schválenie návrh dohody. Ten má umožniť využitie financií za podmienok, ktoré budú pre Slovensko prijateľné. Ministerstvo upozorňuje, že avizované odstúpenie rezortu obrany od ďalších rokovaní by znamenalo celkové ukončenie rokovaní s USA k uvedenému dokumentu. "Akákoľvek dohoda o obrannej spolupráci bez účasti rezortu obrany je bezpredmetná," vysvetlilo.

Podľa slov diplomacie by bolo Slovensko jedinou členskou krajinou NATO, ktorá takúto dohodu odmietla. "Ministerstvo nezaznamenalo, že by došlo k ohrozeniu suverenity tých členských štátov NATO, ktoré podobnú dohodu s USA uzavreli," uviedol rezort. Tvrdí tiež, že to nemôže nevyvolať otázky o dôveryhodnosti Slovenska v očiach aliančných partnerov. Argumentuje tiež programovým vyhlásením vlády, ktorým sa Slovensko zaviazalo k rozvoju transatlantických vzťahov.

Rezort obrany v pondelok informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa rezortu ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky. Argumentuje aj tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl SR.