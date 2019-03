Ministerstvo obrany odmietlo milióny od USA: Je to nepochopiteľné, tvrdí Fedor

BRATISLAVA - Odôvodnenie Ministerstva obrany SR o odmietnutí peňazí z USA je nepochopiteľné. Uviedol to v reakcii na informáciu o ukončení rokovaní o americkej investícii do armádnych letísk Martin Fedor (Most-Híd). Podľa jeho slov je navyše každému zrejmé, že Slovensko bude musieť prispôsobiť vojenské letiská pre nové stíhacie lietadlá F-16.

Fedor tiež doplnil, že postup rezortu obrany je v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR. O odmietnutí amerických zdrojov ako prvé informovalo spravodajstvo RTVS. Rezort obrany argumentuje tým, že "ponuka Spojených štátov amerických zasahuje do majetkových práv a suverenity Slovenskej republiky". Spojené štáty americké ponúkali na rozvoj infraštruktúry vojenských letísk 105 miliónov amerických dolárov, čo je v prepočte viac ako 93 miliónov eur. Proti tejto investícii sa ohradila Slovenská národná strana (SNS), ktorá financie považuje za nepotrebné.

"Informáciu o tom, že ministerstvo obrany ukončilo rokovania o americkej investícii do slovenskej armády považujem za nešťastnú. Odôvodnenie, že 105 miliónov dolárov, ktoré sme mohli získať pre potreby našej armády, nereflektuje požiadavky slovenských ozbrojených síl je pre mňa nepochopiteľné. Každému je zrejmé, že budeme potrebovať financie na prispôsobenie letísk už len z dôvodu nedávneho rozhodnutia vlády o nákupe nových stíhačiek," napísal Fedor.

Podľa neho je to navyše v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR. "V programovom vyhlásení sa píše, že vláda bude podporovať rozvoj transatlantických vzťahov ako základný pilier zaručenia bezpečnosti a budovania prosperity SR. Za najbližších partnerov vláda považuje členské krajiny EÚ a spojencov v NATO. Preto je dnešný jednostranný krok Ministerstva obrany SR, ktorým odmietlo investíciu od jedného z najbližších spojencov, v rozpore so základným dokumentom, na ktorom stojí táto vláda. Spolupráca so spojencami je v našom najvyššom štátnom záujme. Akoby sme si stále neuvedomovali, že naši vojaci sú vojakmi NATO, na ktorých sa spojenci právom spoliehajú. Vylepšené letiská nám tiež nik nezoberie, ale budú vo vlastníctve Slovenskej republiky," doplnil poslanec.

Fedor dúfa, že koaliční partneri túto investíciu ešte prehodnotia. "Verím, že vláda a koaliční partneri prehodnotia význam a potrebu dodatočných investícií do našej obrannej infraštruktúry. Vyrokovanie a schválenie obdobných zmlúv majú za sebou mnohé krajiny, vrátane našich partnerov z V4," uzavrel.

Dohoda s USA by vytvorila precedens

Ak by bola podpísaná dohoda so Spojenými štátmi americkými o finančnej pomoci pre slovenské armádne letiská, vytvoril by sa precedens. Uvádzajú to predstavitelia Ministerstva obrany SR, ktorí prostredníctvom hovorkyne rezortu obrany Danky Capákovej potvrdili pre agentúru SITA informáciu o ukončených rokovaniach o 105 miliónoch dolárov na infraštruktúru armádnych letísk. Ponuka navyše podľa kompetentných nezohľadňovala operačné požiadavky Ozbrojených síl SR a rezort nebude o tejto téme ďalej rokovať. Proti peniazom z USA sa postavili najmä predstavitelia Slovenskej národnej strany (SNS), ktorí odmietnutie ponuky podmienili zotrvaním vo vláde SR. Opoziční poslanci považujú tento krok za nelogický. Martin Fedor (Most-Híd) ho považuje za nepochopiteľný. Spojené štáty ponúkali na rozvoj letísk 105 miliónov amerických dolárov, čo je v prepočte viac ako 93 miliónov eur.

"Ministerstvo obrany SR ukončilo všetky rokovania o návrhu Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými," napísala Capáková. "Rezort obrany považuje za ohrozenie, respektíve obmedzenie suverenity Slovenskej republiky akékoľvek vytvorenie právnych podmienok pre pôsobenie cudzích ozbrojených síl na území Slovenska na neurčitý čas, s možnosťou vypovedania zmluvy najskôr po uplynutí doby 10 rokov od nadobudnutia jej platnosti, s 12-mesačnou výpovednou dobou. Navyše takéto pôsobenie cudzích vojsk by mohlo byť v zmysle terminológie NATO považované za vytvorenie základne cudzích vojsk na území Slovenskej republiky, s čím vedenie ministerstva obrany zásadne nesúhlasí," doplnila.

Podľa rezortu obrany by sa v prípade dohody vytvoril precedens, ktorý by umožnil prítomnosť cudzích vojakov na území SR. "V prípade, že by bola predmetná dohoda o obrannej spolupráci podpísaná, vytvoril by sa precedens, ktorý by umožňoval umiestnenie cudzích vojsk na území Slovenskej republiky, a to navyše bez toho, aby bol stanovený počet amerických vojakov, počty vojenskej techniky, ako aj materiálu bez špecifikovania druhu a konkrétneho účelu," dodala Capáková. "Ministerstvo obrany SR zároveň v tejto súvislosti zdôrazňuje, že nemôže v žiadnom prípade súhlasiť ani s neopodstatneným zvýhodnením príslušníkov Armády USA, civilných zložiek, ich rodinných príslušníkov a amerických kontraktorov v porovnaní s príslušníkmi ozbrojených síl členských štátov NATO. Takéto výhody nemajú žiadne ozbrojené sily členských štátov NATO ani v čase prípadnej pomoci SR v rámci kolektívnej obrany, a ani v súvislosti s nadštandardnou spoluprácou pri ochrane vzdušného priestoru," uviedla hovorkyňa.

"Ponuka Spojených štátov amerických bola zameraná výhradne na budovanie zariadení, respektíve objektov, ktoré slúžia prioritne pre rozmiestnenie príslušníkov americkej armády, vojenskej techniky a materiálu. Žiadnym spôsobom nezodpovedala operačným požiadavkám Ozbrojených síl SR, ani požiadavkám NATO s cieľom zabezpečenia podpory hostiteľskej krajiny iným silám členských štátov NATO. Opakovane však tiež zdôrazňujeme, že v tomto prípade išlo o možnú bilaterálnu spoluprácu, ktorú sme odmietli z dôvodu ohrozenia suverenity Slovenskej republiky. Ministerstvo obrany SR si však naďalej plní a bude plniť všetky záväzky ako člen NATO. O uvedených skutočnostiach sme listom informovali aj ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR," uzavrela hovorkyňa.