Obedy nie sú zadarmo: Počet stravníkov narastá a samosprávam budú chýbať milióny eur

BRATISLAVA - Obedy zadarmo nie sú zadarmo a robiť si veľké ilúzie, že samosprávy to bravúrne zvládnu, by bolo klamstvo. Konštatoval to dnes na diskusii v Bratislave odborník na komunálnu politiku, tajomník Rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska a hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Po schválení všetkých opatrení v minulom roku, ktoré majú dopady na výdavkovú časť rozpočtov miest a obcí, samosprávam bude podľa neho chýbať 80 miliónov eur. Aj napriek avizovanej finančnej pomoci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vytvorenie miest pre pomocných pracovníkov v školskej jedálni Kaliňák prízvukoval, že prax ukazuje, že treba zabezpečiť ďalšie financovanie. "To, čo avizuje rezort práce a ústredie práce, je len finančná injekcia. Ani oni však nevedia, čo bude po jej vyčerpaní. Počet stravníkov narastá, kapacity je potrebné zvýšiť a treba myslieť aj na vývoj demografie," vysvetlil.

Podľa Kaliňáka avizovaných 8,5 milióna eur z rezortu práce na to, aby sa pokryli platy kuchárok, pomocného personálu či technického zabezpečenia, pomôže len v určitej miere. "Mestá a obce budú mať nárast príjmov z podielových daní o viac ako 178 miliónov eur. Je to skutočne pekná čiastka, ale na druhej strane, pozrime sa na obedy zadarmo, ktoré nie sú zadarmo, na chodníkovú novelu či zvyšovanie platov. Zistíme tak, že sme v mínuse o viac ako 80 miliónov eur. Opatrenia vo vzťahu k školským jedálňam môžu zmierniť negatívne dopady, ale stále to nerieši problém, ktorý môže vzniknúť s kapacitami základných škôl, čo sa očakáva začiatkom septembra," konštatoval Kaliňák. Podľa neho vtedy zistíme, že nie všetky školy majú na to, že nie všetky kuchárky sú schopní zabezpečiť a takisto sa môže stať, že v školách, kde je 700 detí, si niektoré počkajú dlhšie na obed.

"Veľmi málo samospráv si dokázalo vďaka svojej kondícii povedať, že poplatky uhradíme namiesto rodičov my. Veľká časť samospráv to však nemôže povedať a musí to preniesť na zákonných zástupcov," podotkol. Dotácia sa totiž vzťahuje iba na vydané jedlá. Dieťa musí byť prihlásené na obed a odhlásené, ak naň nepôjde. V opačnom prípade to musí zaplatiť zákonný zástupca. Kaliňák upozornil, že okrem toho samosprávy budú musieť investovať do kuchynského vybavenia a narastie im výdavok aj za likvidáciu nevydaných jedál. "Náš odhad je sedem až osem eur na 25 litrov takýchto obedov. Už to sčasti dokázala prax v škôlkach. Vzhľadom na enormný nárast stravníkov uvidíme, čo to urobí aj s kuchynským odpadom," uviedol.

V tomto opatrení odborník na komunálnu politiku predsa vidí aj pozitíva - určitú motiváciu a pomoc deťom zo sociálne slabších rodín. Obedy zadarmo by podľa neho mohli byť zaujímavé, ak by sa školské jedálne orientovali na regionálnu a domácu produkciu. "Takto by sa mohla podporiť lokálna hospodárska politika. Dôležité je aj to, do akej miery budú samosprávy prihliadať na najnižšiu cenu pri potravinách a do akej miery budú prihliadať na reálnu cenu," dodal.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na tlačovej besede v utorok avizovalo, že v máji spúšťa projekt Pracuj v školskej jedálni, ktorý má pomôcť zvládnuť nárast stravníkov pre obedy zadarmo. Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič uviedol, že „po dohode so Združením miest a obcí Slovenska ministerstvo vyčlení na tento projekt 8,5 milióna eur“.

Cieľom projektu je podľa jeho slov pomôcť zriaďovateľom škôl s vytvorením pracovných miest na pozíciu pomocného pracovníka v školskej jedálni. Reálne pracovné miesta sa po dohode so ZMOS začnú vytvárať od septembra. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter podotkol, že o túto pozíciu prejavilo záujem predbežne 1 000 ľudí. Minister zdôraznil, že nástupný plat pomocného pracovníka v kuchyni vychádza na 703 eur mesačne. V prípade kvalifikovanejšieho pracovníka to bude 843 eur mesačne.