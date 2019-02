Expremiér Fico v talári ústavného sudcu? Prieskum ukázal, čo si myslia Slováci

BRATISLAVA - Prieskum agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom ukázal, čo si myslia Slováci o možnom pôsobení expremiéra Roberta Fica na Ústavnom súde. Predseda Smeru by sa nemal stať ústavným sudcom podľa 71,8 percenta opýtaných.

Mal by sa stať Robert Fico ústavným sudcom? Znela jasná otázka v exkluzívnom prieskume pre TV Markíza, ktorý sa uskutočnil od 16. do 23. januára na vzorke 1013 respondentov. Spomínaných 71,8 percenta opýtaných zvolilo možnosť nie, 18,4 percent ľudí by vnímalo súčasného poslanca parlamentu Fica v kresle ústavného sudcu pozitívne a zvolilo si možnosť áno a zvyšných 9,9 percent bolo nerozhodných a uviedlo neviem.

Voliči Smeru by predsedu tejto strany ako jediní v nadpolovičnej väčšine v kresle ústavného sudcu chceli vidieť, 60,5 percenta si zvolilo možnosť áno. Až 25,7 percent opýtaných však hlasovalo za nie a 13,8 percent v prieskume uviedlo neviem.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Až 89 percent voličov strany SaS si myslí, že Robert Fico by sa nemal stať ústavným sudcom. Len 6,6 percenta je za a 4,4 percenta opýtaných si vybralo zlatú strednú cestu a na otázku odpovedali neviem. Ešte väčšie percento respondentov sa zhodlo na možnosti nie v prípade voličov OĽaNO, a to 91,9 percenta. Len 5,4 percent z nich si myslí, že Fico by si mal obliecť talár sudcu Ústavného súdu.

Aj v prípade ďalších politických strán sa respondenti priklonili v tomu, že expremiér by sa nemal stať ústavným sudcom. Voliči hnutia Sme rodina - Boris Kollár odpovedali nie v 88,3 percentách a 6,5 percent z nich bolo za áno, 81,4 percent priaznivcov strany Most-Híd hlasovalo za nie a 11,6 za áno. Takmer polovica voličov SNS, 45,8 percenta, by Fica na spomínanom poste nechcelo, 30,5 percenta áno. A až 82,3 percenta respondentov, ktorí volia Ľudovú stranu Naše Slovensko, uviedlo v prieskume nie, 9,7 percenta z nich áno.

Problémy s praxou

Medzi uchádzačmi o post ústavných sudcov je nesporne jedným z najsledovanejších kandidátov práve šéf koaličnej strany Smer-SD Robert Fico. Poslanci Národnej rady SR sa uchádzačmi majú začať zaoberať už 6. februára, no ešte predtým musia vyriešiť situáciu, ktorá vznikla okolo praxe bývalého premiéra. Aby totiž kandidát spĺňal zákonom stanovené podmienky, potrebuje okrem iného 15-ročnú právnickú prax.

Či Fico spĺňa túto podmienku spochybňoval člen výboru Ondrej Dostál. Chýbať mu má rok a štvrť praxe. Predseda Smeru potom doručil Ústavoprávnemu výboru NR SR materiály, ktoré majú preukazovať, že podmienku spĺňa. Dostál však na sociálnej sieti informoval, že v skutočnosti ide o články stiahnuté z internetu. Viac sa dočítate TU.